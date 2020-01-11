События

23:04 11.01.2020

В Иране на несколько часов задержали британского посла, фотографировавшего демонстрантов

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Сотрудники иранских сил безопасности несколько часов удерживали под стражей британского посла в Тегеране Роберта Макэра, сообщают в субботу британские СМИ.

Дипломата задержали, когда он фотографировал на мобильный телефон участников акций протеста против властей.

Ранее западные СМИ сообщили, что в иранской столице прошли многотысячные акции протеста против властей Ирана. Демонстранты выражали недовольство тем, что ранее Иран по ошибке сбил украинский пассажирский самолёт.

Теги: #иран #посол #задержание #британия
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Интерфакс-Украина
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