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20:19 11.01.2020

Зеленский обратился к украинцам: все виновные в катастрофе самолета МАУ в Иране будут наказаны

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Зеленский обратился к украинцам: все виновные в катастрофе самолета МАУ в Иране будут наказаны

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что все виновные в том, что украинский самолет компании МАУ был сбит 8 января в Тегеране, будут наказаны.

"В эти тяжелые дни я хочу сказать следующее. Я верну всех погибших близким и родным. Они смогут с ними попрощаться по-человечески. Мы достойно почтим их память. Все виновные будут наказаны", - сказал он в обращении к украинскому народу о ситуации со сбитым самолетом авиакомпании МАУ в Тегеране после разговора с президентом Ирана Хассаном Рухани, распространенном в субботу Офисом президента Украины.

Теги: #самолет #украина #зеленский #иран
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Интерфакс-Украина
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