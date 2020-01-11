Зеленский обратился к украинцам: все виновные в катастрофе самолета МАУ в Иране будут наказаны

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что все виновные в том, что украинский самолет компании МАУ был сбит 8 января в Тегеране, будут наказаны.

"В эти тяжелые дни я хочу сказать следующее. Я верну всех погибших близким и родным. Они смогут с ними попрощаться по-человечески. Мы достойно почтим их память. Все виновные будут наказаны", - сказал он в обращении к украинскому народу о ситуации со сбитым самолетом авиакомпании МАУ в Тегеране после разговора с президентом Ирана Хассаном Рухани, распространенном в субботу Офисом президента Украины.