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20:02 11.01.2020

Денисова: У осужденных из Алексеевской колонии №25 обнаружили телесные повреждения, а сами заключенные – в угнетенном состоянии

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Денисова: У осужденных из Алексеевской колонии №25 обнаружили телесные повреждения, а сами заключенные – в угнетенном состоянии

Мониторинговая группа секретариата уполномоченного Верховной Рады по правам человека обнаружила у осужденных Алексеевской колонии №25 телесные повреждения, а сами заключенные пребывают в угнетенном состоянии, сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

"По моему поручению Мониторинговая группа секретариата Уполномоченного ВРУ по правам человека завершила проверку Алексеевской колонии №25, где с 8 января введен особый режим из-за конфликта между персоналом учреждения и группой осужденных. Одному из осужденных, из-за пыток которого и произошел конфликт, были нанесены ожоги в области ягодиц и анального отверстия. Указанные повреждения были зафиксированы медицинской документацией только после вмешательства Офиса омбудсмена", - написала Денисова в своем Телеграм-канале.

Украинский омбудсмен сообщила, что передала информацию по всем зафиксированным фактам в правоохранительные органы для дальнейшего расследования.

Кроме того, она поручила представителю Уполномоченного в восточных областях систематически посещать осужденных с целью предотвращения дальнейшего морального и физического давления на них.

По словам Денисовой, это дело находится на ее личном контроле.

Теги: #повреждения #колония #осужденные
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