Возле здания ж/д станции в Николаевской области обнаружен человеческий череп, полиция устанавливает личность мужчины

Возле здания железнодорожной станции Орлик Одесской железной дороги в г.Первомайск обнаружен человеческий череп, правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и личность умершего мужчины.

"Около 21:00, 10 января, в Первомайское отделение полиции поступило сообщение от дежурной по железнодорожной станции Орлик Одесской железной дороги, расположенной около г..Первомайск, о том, что у здания станции обнаружен человеческий череп", - сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.

Так, информация по данному факту была внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 УК Украины, полиция начала расследование. Сейчас проводятся первоочередные следственные действия, назначен ряд экспертиз.

"Обойдя по периметру территорию жуткой находки, правоохранители на расстоянии около 100 м от железнодорожного пути, в лесополосах, обнаружили останки тела мужчины. Эксперт, осмотрев останки тела, явных признаков насильственной смерти на них не обнаружил", - говорится в сообщении.

Отмечается, что окончательная причина смерти мужчины будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства указанного события и личность умершего.