Суд арестовал харьковчанина, планировавшего по заказу спецслужб РФ подорвать одного из бывших боевых командиров разведподразделений батальона ВСУ

Киевский райсуд Харькова в субботу определили меру пресечения 29-летнему харьковчанину, подозреваемому в том, что он по заказу спецслужб РФ планировал убийство одного из бывших боевых командиров разведподразделений батальона ВСУ.

"По ходатайству прокуратуры Харьковской области Киевский районный суд Харькова избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Как сообщалось, 9 января контрразведчики и следователи СБУ с привлечением бойцов ЦСО "А" задержали экс-бойца Нацгвардии в жилом многоэтажном доме, где он планировал заложить взрывчатку. По оценкам специалистов, мощность взрывного устройства составляла полкилограмма тротила. Оно приводилось в действие с помощью радиосигнала с автомобильной сигнализации. Из-за повышенной опасности взрывного устройства во время транспортировки, оно было уничтожено во дворе дома без угрозы для жизни людей.

По данным досудебного следствия, во время краткосрочного выезда харьковчанина в Россию кураторы поставили ему задачу убить экс-командира разведподразделения батальона ВСУ, а впоследствии согласовывали его действия согласовывали через мобильный мессенджер. За убийство бывшего командира исполнителю было обещано денежное вознаграждение. Харьковчанин готовился совершить покушение в многоквартирном жилом доме, где живет экс-командир, заложив самодельное взрывное устройство.

10 января задержанному объявили о подозрении в покушении на заказное умышленное убийство по предварительному сговору группы лиц (ч.3 ст. 15 п.п.11, 12 ч .2 ст. 115 УК Украины) и незаконном хранении, ношении и перевозке самодельного взрывного устройства (ч. 1 ст.263 УК Украины).