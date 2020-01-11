Зеленский и Рухани провели разговор, в котором Иран заверил в привлечении к ответственности всех виновных в катастрофе рейса PS752

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Исламской Республики Иран Хассаном Рухани по инициативе иранской стороны, в котором официальный Тегеран заверил в привлечении к ответственности все причастных к авиакатастрофе, и оказании всей необходимой поддержки украинской экспертной группе для дальнейшего эффективного сотрудничества в юридической и технической плоскостях.

"Рухани выразил соболезнования украинскому народу и семьям погибших в результате сбивания самолета рейса PS752 "Международных авиалиний Украины". Он извинился от иранской стороны за трагедию, которая унесла 176 человеческих жизней. Глава Исламской Республики Иран полностью признает, что трагедия произошла из-за ошибочных действий военных этой страны", - сообщает в субботу пресс-служба президента Украины.

"Признание "ракетной версии" как причины катастрофы открыло путь для продолжения расследования без каких-либо задержек и препятствий. Жду дальнейшее конструктивное взаимодействие с Ираном в соответствии с нормами международного права", - подчеркнул Зеленский в разговоре с Рухани.

Президент Украины отметил, что экипаж сбитого самолета действовал в строгом соответствии с международными летными правилами и инструкциями

Он отметил, что необходимо как можно скорее идентифицировать и вернуть тела украинских граждан на родину.

"Для нас чрезвычайно важно, чтобы уже на следующей неделе - до 19 января - тела погибших вернули в Украину, чтобы их родные могли с ними попрощаться", - сказал Зеленский.

Рухани заверил, что уже сегодня ночью даст соответствующие поручения, чтобы репатриация тел состоялась как можно быстрее.

Министерство иностранных дел Украины немедленно направит Ирана ноту с четким перечнем всех последующих шагов, в том числе, юридических аспектов урегулирования вопроса компенсаций. Иранская сторона соглашается с Украиной в этом вопросе.