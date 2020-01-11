События

19:13 11.01.2020

Зеленский и Рухани провели разговор, в котором Иран заверил в привлечении к ответственности всех виновных в катастрофе рейса PS752

2 мин читать
Зеленский и Рухани провели разговор, в котором Иран заверил в привлечении к ответственности всех виновных в катастрофе рейса PS752

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Исламской Республики Иран Хассаном Рухани по инициативе иранской стороны, в котором официальный Тегеран заверил в привлечении к ответственности все причастных к авиакатастрофе, и оказании всей необходимой поддержки украинской экспертной группе для дальнейшего эффективного сотрудничества в юридической и технической плоскостях.

"Рухани выразил соболезнования украинскому народу и семьям погибших в результате сбивания самолета рейса PS752 "Международных авиалиний Украины". Он извинился от иранской стороны за трагедию, которая унесла 176 человеческих жизней. Глава Исламской Республики Иран полностью признает, что трагедия произошла из-за ошибочных действий военных этой страны", - сообщает в субботу пресс-служба президента Украины.

"Признание "ракетной версии" как причины катастрофы открыло путь для продолжения расследования без каких-либо задержек и препятствий. Жду дальнейшее конструктивное взаимодействие с Ираном в соответствии с нормами международного права", - подчеркнул Зеленский в разговоре с Рухани.

Президент Украины отметил, что экипаж сбитого самолета действовал в строгом соответствии с международными летными правилами и инструкциями

Он отметил, что необходимо как можно скорее идентифицировать и вернуть тела украинских граждан на родину.

"Для нас чрезвычайно важно, чтобы уже на следующей неделе - до 19 января - тела погибших вернули в Украину, чтобы их родные могли с ними попрощаться", - сказал Зеленский.

Рухани заверил, что уже сегодня ночью даст соответствующие поручения, чтобы репатриация тел состоялась как можно быстрее.

Министерство иностранных дел Украины немедленно направит Ирана ноту с четким перечнем всех последующих шагов, в том числе, юридических аспектов урегулирования вопроса компенсаций. Иранская сторона соглашается с Украиной в этом вопросе.

Теги: #рухани #зеленский #иран
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:09 11.01.2020
Зеленский в разговоре с Рухани настаивал на завершении идентификации тел и возвращении их в Украину, а также наказании виновных

Зеленский в разговоре с Рухани настаивал на завершении идентификации тел и возвращении их в Украину, а также наказании виновных

18:24 11.01.2020
Германия предпримет дипломатические усилия для сохранения иранской ядерной сделки - Меркель

Германия предпримет дипломатические усилия для сохранения иранской ядерной сделки - Меркель

14:39 11.01.2020
Зеленский и Макрон договорились о трехстороннем звонке в формате Украина-Франция-Германия по обсуждению ситуации на Донбассе, а также о приезде Макрона в Киев

Зеленский и Макрон договорились о трехстороннем звонке в формате Украина-Франция-Германия по обсуждению ситуации на Донбассе, а также о приезде Макрона в Киев

14:38 11.01.2020
Зеленский и Макрон договорились о привлечении французских специалистов к расшифровке самописцев сбитого в Иране украинского самолета

Зеленский и Макрон договорились о привлечении французских специалистов к расшифровке самописцев сбитого в Иране украинского самолета

14:16 11.01.2020
МАУ проведет все компенсации и страховые выплаты по потерпевшему крушение рейсу согласно международным правилам

МАУ проведет все компенсации и страховые выплаты по потерпевшему крушение рейсу согласно международным правилам

14:14 11.01.2020
МАУ не отложила рейс из Тегерана из-за отсутствия информации о наличии угрозы от иранской стороны – президент авиакомпании

МАУ не отложила рейс из Тегерана из-за отсутствия информации о наличии угрозы от иранской стороны – президент авиакомпании

13:49 11.01.2020
Экипаж потерпевшего крушение в Иране лайнера выполнял взлет согласно правилам, отклонения от маршрута не было - МАУ

Экипаж потерпевшего крушение в Иране лайнера выполнял взлет согласно правилам, отклонения от маршрута не было - МАУ

13:44 11.01.2020
МАУ не отложила рейс из Тегерана из-за отсутствия информации о наличии угрозы от иранской стороны – президент авиакомпании

МАУ не отложила рейс из Тегерана из-за отсутствия информации о наличии угрозы от иранской стороны – президент авиакомпании

13:20 11.01.2020
Консолидация усилий мирового сообщества помогла установить правду о крушении в Иране самолета "МАУ" – глава МИД Пристайко

Консолидация усилий мирового сообщества помогла установить правду о крушении в Иране самолета "МАУ" – глава МИД Пристайко

12:55 11.01.2020
Турчинов: за сбитый украинский лайнер должно отвечать не только руководство Ирана, но и РФ

Турчинов: за сбитый украинский лайнер должно отвечать не только руководство Ирана, но и РФ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский в разговоре с Рухани настаивал на завершении идентификации тел и возвращении их в Украину, а также наказании виновных

После политического признания вины при предоставлении Ираном достаточных данных, украинские эксперты определят причину крушения "Боинга" - Загороднюк

Украина имела доказательства ракетного удара по самолету "МАУ" еще до заявления Ирана - секретарь СНБО Данилов

Тела украинцев со сбитого "Боинга" будут репатриированы в Украину из Ирана ориентировочно 20-21 января

МАУ обязалась доставить тела погибших украинцев из Киева

ПОСЛЕДНЕЕ

Денисова: У осужденных из Алексеевской колонии №25 обнаружили телесные повреждения, а сами заключенные – в угнетенном состоянии

На базе Объединенного оперативного штаба ВСУ будет сформировано Командование ОС ВСУ в соответствующей J-структуре

Разграничение полномочий между Минобороны и ВСУ - один из приоритетов развития последнего на 10 лет

Возле здания ж/д станции в Николаевской области обнаружен человеческий череп, полиция устанавливает личность мужчины

Суд арестовал харьковчанина, планировавшего по заказу спецслужб РФ подорвать одного из бывших боевых командиров разведподразделений батальона ВСУ

В Николаевской области мужчина заболел бешенством после укуса собаки – Минздрав

После политического признания вины при предоставлении Ираном достаточных данных, украинские эксперты определят причину крушения "Боинга" - Загороднюк

Минобразования сделало публичными 28 образовательных реестров

Офис генпрокурора изменил квалификацию преступления, по которому расследуется крушение самолета "МАУ" в Иране

В ГБР завершено формирование спецподразделения по расследованию "дел Майдана" - врио директора Бюро

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА