Зеленский в разговоре с Рухани настаивал на завершении идентификации тел и возвращении их в Украину, а также наказании виновных

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом Ирана Хассаном Рухани настаивал на немедленном завершении идентификации тел и возвращении их в Украину и на том, что все виновные в трагедии должны быть наказаны.

"Говорил с Хассаном Рухани. Признание сбивания нашего самолета – шаг в нужном направлении. Настаиваю на немедленном завершении идентификации тел и возвращении их в Украину. Виновные должны быть привлечены к ответственности. Ждем полного юридического и технического взаимодействия в дальнейшем", - написал Зеленский в своем Twitter в субботу.