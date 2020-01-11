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18:14 11.01.2020

После политического признания вины при предоставлении Ираном достаточных данных, украинские эксперты определят причину крушения "Боинга" - Загороднюк

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После политического признания вины при предоставлении Ираном достаточных данных, украинские эксперты определят причину крушения "Боинга" - Загороднюк

Двое экспертов украинского оборонного ведомства отправлены в Иран в составе украинской группы для расследованием причин крушения лайнера Boeing 737 "Международных авиалиний Украины", сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

"Мы выражаем соболезнования нашим соотечественникам, а также гражданам Канады, Ирана, Швеции, Афганистана, ФРГ и Великобритании, и надеемся, что будет как можно быстрее расследование этого вопроса. Могу сказать, что из Министерства обороны мы отправили в Иран самых лучших наших специалистов. В Главной инспекции Министерства обороны есть часть, которая рассматривает инциденты с военными самолетами. Кроме самого самолета и экипажа, мы отправили туда двух очень квалифицированных человек", - сказал он в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина" в субботу

"Один из них (экспертов- ИФ), - по словам министра, - рассматривал 15, а другой - 17 инцидентов, они сертифицированы IKAO (Международная организация гражданской авиации - ИФ). У одного - 30 лет летного стажа, другой - инженер по авиатехнике. Они принимали участие в расследовании всех резонансных событий, которые были до этого". "Поэтому у нас нет сомнений, что со всей информации, которую они смогут получить, мы получим наиболее объективную", - отметил Загороднюк.

По его словам, сейчас Украина ожидает выводов экспертизы, которая определит истинную причину катастрофы.

"Мы знаем, что они признали факт (того, что сбили Boeing 737 - ИФ). Но одно дело - политическое признание факта, а другое дело - как это все было и выводы экспертизы. То есть мы сейчас ждем выводов экспертизы", - подчеркнул министр.

Загороднюк отметил, что Иран полностью сотрудничает с Украиной в этом вопросе, и если украинские специалисты получат всю необходимую информацию, они точно установят причину падения украинского самолета.

"Наши специалисты знают все ракетные системы - российского, украинского и других производств, они смогут четко определить все. То есть, у нас нет никаких сомнений, что при предоставлении достаточных данных, мы определим причину", - пояснил Загороднюк.

Теги: #мау #минобороны #ps752 #загороднюк
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