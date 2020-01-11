Минобразования сделало публичными 28 образовательных реестров

Министерство образования и науки сделало публичными 28 образовательных реестров, сообщает пресс-служба Минобразования.

"Публичная информация о сфере образования и науки теперь доступна на Едином государственном вебпортале открытых данных. МОН уже обнародовало 28 наборов данных, с которыми могут ознакомиться все желающие. Эти данные – не персонализированные и разрешены для дальнейшего свободного использования и распространения. Хранение и обеспечение доступа к информации отвечает принципам, определенным Международной хартией открытых данных", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди обнародованных реестров перечни учебных заведений всех уровней, а также научных учреждений, реестры документов о среднем, профессионально-техническое и высшее образование, национальный репозиторий текстов, реестры технологий, созданных или приобретенных за бюджетные средства.

"Наша цель - быть открытыми и максимально упростить коммуникацию между МОН и всеми нашими гражданами. Теперь данные наших реестров не просто доступны, их действительно удобно искать и использовать для собственных нужд. Пользователи портала не только видят каждый набор данных перед загрузкой, но и могут дать обратную связь с пожеланиями или замечаниями", - отметила министр образования и науки Анна Новосад.