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16:50 11.01.2020

В ГБР завершено формирование спецподразделения по расследованию "дел Майдана" - врио директора Бюро

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В ГБР завершено формирование спецподразделения по расследованию "дел Майдана" - врио директора Бюро

 В Государственном бюро расследований (ГБР) полностью укомплектовано подразделение по расследованию "дел Майдана", сообщила временно исполняющая обязанности директора ГБР Ирина Венедиктова.

Как сообщает пресс-служба ГБР в субботу, 32 кандидатуры следователей и прокуроров Генеральной прокуратуры Украины согласованы к переводу на должности в Бюро, таким образом, формирование специального следственного подразделения по "делам Майдана" завершено.

"Мы обеспечили процессуальное участие этих специалистов в расследовании дел Майдана, результатов которого от нас ожидает общество", - сказала Венедиктова.

Как сообщалось, в ноябре в Государственном бюро расследований создано подразделение по расследованию преступлений, совершенных во время массовых протестов в 2013-2014 годах.

26 ноября директор Государственного бюро расследований Роман Труба опроверг информацию о том, что расследование дел Майдана остановлено из-за отсутствия нормы в законодательстве о переводе следователей Генпрокуратуры в ГБР.

"Во-первых, ГБР пока нечего расследовать - Генеральная прокуратура Украины физически еще нам не передала материалы производств. Сейчас они проводят инвентаризацию - там тысячи томов. По законодательству они должны передать материалы в течение трех месяцев - этот процесс не зависит от ГБР", - написал Труба в своем Телеграм-канале.

Он напомнил, что из 114 уголовных производств в ГБР переходит около 50.

2 января руководителем отдела по расследованию "дел Майдана" в Государственном бюро расследований назначен Александр Буряк, который ранее занимал должность заместителя директора ГБР.

Теги: #расследование #майдан #гбр
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