СБУ задержала на КПВВ "Чонгар" члена "Самообороны Крыма"

Сотрудники Службы безопасности Украины на КПВВ "Чонгар" задержали члена незаконно созданного вооруженного формирования "Самооборона Крыма", который в 2014 году участвовал в блокировании украинских военных объектов.

"Оперативники спецслужбы, в частности, установили, что злоумышленник лично способствовал захвату штаба Военно-морских сил Украины в Севастополе, что снизило возможности нашего государства оперативно реагировать на военную агрессию РФ", - сообщает пресс-центр СБУ в субботу.

Установлено, что он был награжден оккупантами медалью "За возвращение Крыма", нагрудным знаком "3-я оборона Севастополя" и грамотой.

Правоохранители задержали мужчину при въезде на подконтрольную украинской власти территорию.

Сейчас ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.5 ст.260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.