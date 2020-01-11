События

16:44 11.01.2020

СБУ задержала на КПВВ "Чонгар" члена "Самообороны Крыма"

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Сотрудники Службы безопасности Украины на КПВВ "Чонгар" задержали члена незаконно созданного вооруженного формирования "Самооборона Крыма", который в 2014 году участвовал в блокировании украинских военных объектов.

"Оперативники спецслужбы, в частности, установили, что злоумышленник лично способствовал захвату штаба Военно-морских сил Украины в Севастополе, что снизило возможности нашего государства оперативно реагировать на военную агрессию РФ", - сообщает пресс-центр СБУ в субботу.

Установлено, что он был награжден оккупантами медалью "За возвращение Крыма", нагрудным знаком "3-я оборона Севастополя" и грамотой.

Правоохранители задержали мужчину при въезде на подконтрольную украинской власти территорию.

Сейчас ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.5 ст.260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Теги: #крым #сбу #чонгар #задержание
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