Тела украинцев со сбитого "Боинга" будут репатриированы в Украину из Ирана ориентировочно 20-21 января

Тела погибших в сбитом в Иране самолете Международных авиалиний Украины украинцев будут репатриированы в Украину ориентировочно 20-21 января, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в комментарии "ВВС.Украина".

"Он (Данилов – ИФ) сообщил, что 30% тел уже идентифицированы. Ориентировочно 20-21 января их вернут в Украину", - пишет в субботу "ВВС.Украина".

Самолет Boeing 737-800 Международных авиалиний Украины, выполнявший рейс по маршруту Тегеран-Киев, разбился сразу после взлета из тегеранского аэропорта в среду текущей недели.

Все находившиеся на борту 176 человек погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, по 3 - ФРГ и Великобритании.

В субботу иранские власти признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными.

Позже командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.