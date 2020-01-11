Боевики обстреляли украинские позиции в районе Песок и Красногоровки, потерь нет - Минобороны

Незаконные вооруженные формирования дважды нарушили режим прекращения огня с начала субботы, украинские военнослужащие не пострадали, сообщает Министерство обороны Украины.

"Сегодня, 11 января, российско-оккупационные войска продолжили нарушения Минских соглашений. По состоянию на 12:00, по имеющейся на данный момент информации, враг всего совершил два прицельные обстрелы позиций наших защитников", - сказал спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк на брифинге в Киеве.

Так, боевики в течение часа вели обстрел по позициям украинских защитников н.п. Пески, применяя гранатометы и стрелковое оружие.

Также около 5:30 утра от враг выпустил 3 мины калибра 120-мм по нашим защитникам в районе г.Красногоровки.

"По имеющейся информации, боевых потерь, вследствие прицельных вражеских обстрелов среди наших героев нет", - добавили в Минобороны.