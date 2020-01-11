МАУ проведет все компенсации и страховые выплаты по потерпевшему крушение рейсу согласно международным правилам

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) выплатит все полагающиеся страховые выплаты и компенсации семьям погибших пассажиров потерпевшего крушение рейса Тегеран-Киев согласно международным правилам.

Об этом президент МАУ Евгений Дыхне сообщил на брифинге в международном аэропорту "Борисполь" в субботу.

"Все компенсации и страховые выплаты, которые определены законом и лежат в области ответственности авиакомпании, будут проведены согласно всем международным правилам и тем страховым договорам, которые у нас имеются",- заявил Дыхне.

Он также отметил, что МАУ поддерживает позицию украинского президента Владимира Зеленского относительно компенсации со стороны Ирана.

Ранее президент Украины заявил, что Украина ожидает от Ирана заверений в готовности к полному и открытому расследованию, привлечению виновных к ответственности, возвращению тел погибших, выплатам компенсаций, а также официальных извинений по дипломатическим каналам.