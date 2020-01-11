Микроавтобус с украинцами попал в ДТП под Орлом, три человека погибли

Микроавтобус и легковой автомобиль "Рено Меган" столкнулись на автодороге М-2 в Орловской области, есть жертвы, сообщает Управление МВД по региону.

"Пока известно о трех погибших, еще семь человек пострадали, в том числе 17-летний подросток", - говорится в сообщении ведомства.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Движение было частично ограничено.

Обстоятельства аварии уточняются.

В ЕДДС Кромского района Орловской области, где произошла авария, "Интерфаксу" сообщил, что в микроавтобусе ехали граждане Украины.

"Все пассажиры микроавтобуса - граждане Украины. Одна гражданка Украины погибла. Еще двое погибших - жители Орловской области, которые ехали в легковом автомобиле", - сказал собеседник агентства.

По его словам, все пострадавшие госпитализированы в ЦРБ Кромского района.

"Троих из них планируют перевезти в областную больницу", - уточнил собеседник.