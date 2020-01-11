Экипаж потерпевшего крушение в Иране лайнера выполнял взлет согласно правилам, отклонения от маршрута не было - МАУ

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ, Киев) выполнила взлет из аэропорта Тегерана согласно правилам, отклонения от маршрута не было, заявил вице-президент МАУ по полетной работе Игорь Сосновский.

По его словам, экипаж самолета не совершал приписываемых ему ошибок.

"Я присоединяюсь к президенту страны с требованием безоговорочно взять на себя ответственность за то, что произошло. Без всяких "но", - сказал он на брифинге в международном аэропорту "Борисполь" в субботу.

Сосновский также подчеркнул, что экипаж лайнера работал в рамках своих полномочий и держал связь с диспетчерской аэропорта Тегерана.

"Это был самый обычный рейс Тегеран-Киев. Люди пришли на самолет, подготовили его, получили разрешение на запуск двигателей. Выходили из района аэродрома согласно разрешений авиадиспетчера", - сказал он.

По его словам, после взлета экипаж вышел на связь, тогда как иранцы заявляли, что они не вышли. "Получили дальнейшее разрешение на выполнение полета", - подтвердил Сосновский.