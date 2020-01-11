Турчинов: за сбитый украинский лайнер должно отвечать не только руководство Ирана, но и РФ

Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов считает, что ответственность за сбитый самолета Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) должно нести руководство не только Ирана, но и РФ.

"Это уже второй пассажирский "Боинг", который за последнее время уничтожается российской ракетой. И так же, как и в случае с малазийским самолетом, руководство РФ в своих официальных заявлениях пыталось не только поддержать Иран, как своего стратегического партнера, но и дезинформировать международное сообщество, придумывая лживые версии этой ужасной трагедии", - написал Турчинов на своей странице в Фейсбуке в субботу.

Он отметил, что Украина должна немедленно требовать внеочередного заседания Совбеза ООН с целью обеспечения проведения объективного расследования катастрофы и привлечения к ответственности не только руководства Ирана, но и их военного союзника - Российской Федерации.

Экс-секретарь СНБО подчеркнул, что "Россия системно поддерживает терроризм и в нарушение международных санкций поставляла в Иран смертоносную оружие, готовила военных специалистов и, не исключено, что оказывала непосредственную помощь при подготовке ракетной атаки, состоявшейся 8 января".

Как сообщалось, ранее иранские СМИ со ссылкой на заявление Генштаба вооруженных сил Иранасообщили, что украинский Boeing был сбит по ошибке иранскими военными.