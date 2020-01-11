СБУ разоблачила чиновников Черкасского горсовета и коммерсантов, незаконно получивших 1,6 млн бюджетных гривень при ремонте улиц

Чиновники Черкасского горсовета и коммерсанты обогатились на 1,6 млн грн бюджетных средств при ремонте улиц, сообщает СБУ в субботу

СБУ установила, что организовали сделку четыре должностные лица горсовета, среди которых руководство одного из департаментов, владелец и директор коммерческой структуры.

Представители горсовета заключили соглашение со строительной компанией на текущий ремонт улично-дорожной сети города общей стоимостью более 18,5 млн грн.

Но деньги были перечислены на специально созданные фирмы-конверты. Затем злоумышленники перевели бюджетные средства в наличные, избежав таким образом уплаты налогов.

По оценкам экспертов, через реализацию этой сделки государственному бюджету был нанесен ущерб почти 1,6 млн гр.

Во время обысков в служебных кабинетах должностных лиц было изъято черную бухгалтерию, финансовую и платежную документацию, подтверждающую противоправную деятельность, информирует СБУ.