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12:50 11.01.2020

Командующий аэрокосмическими силами КСИР взял на себя ответственность за крушение украинского самолета

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Командующий аэрокосмическими силами КСИР взял на себя ответственность за крушение украинского самолета

Командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что он берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета, сообщает в субботу агентство "Тасним".

"Я лично беру на себя полную ответственность за то, что украинский самолет был непреднамеренно сбит", - приводит агентство в Twitter слова Хаджизаде.

Он заявил, что готов понести любое наказание за гибель людей.

"О произошедшей с украинским самолетом ужасной трагедии я узнал, находясь на западе страны, после завершения ракетной операции против баз США. Когда я убедился, что это произошло, я пожелал себе смерти, потому что лучше бы я умер, но не стал свидетелем такого происшествия. Мы всю жизнь будем в ответе за смерть людей и сегодня наша честь выставлена перед Господом", - заявил он на пресс-конференции, видео которого обнародовано в Twitter. "Расследование произошедшего будет продолжаться на более высшем уровне, информация будет дополнена, но с самого начала заявляю, наши шеи тоньше волоска, и мы признаем всю ответственность и готовы подчиниться любому решению, которое примет руководство", - сказал он.

По словам генерала, оператор, сбивший украинский самолет, получил сообщение о запуске ракеты "Круз" и принял приближающийся объект за ракету.

"Оператор мог сбить объект, но мог и не делать этого, у него было всего 10 секунд на принятие решения. Но для этого он должен был получить подтверждение. В этом и заключается ошибка оператора. Но, в тех условиях произошел сбой в системе связи, и он не смог получить подтверждение и принял это ужасное решение. Ракета была выпущена и самолет был сбит", - заявил иранский военный.

Самолет Boeing 737-800 Международных авиалиний Украины, выполнявший рейс по маршруту Тегеран-Киев, разбился сразу после взлета из тегеранского аэропорта в среду текущей недели.

Все находившиеся на борту 176 человек погибли, среди них - граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.

В субботу иранские власти признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными.

Теги: #мау #авиакатастрофа #отвестственность #ракета #иран
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