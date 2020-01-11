Украина ожидает от Ирана идентификации тел погибших в авиакатастрофе и возвращения их в Киев - МВД

Министерство внутренних дел Украины передало в Тегеран ДНК-образцы родственников погибших в результате крушения самолета Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) и ожидает от иранской стороны идентификации тел и возвращение их в Киев.

"Сейчас мы ожидаем от иранской стороны идентификации тел и возвращение их в Киев", - сообщает пресс-служба МВД на странице в Фейсбуке в субботу утром.

В ведомстве отметили, что МВД передало в Тегеран ДНК-образцы родственников погибших, а также, что электронная ДНК-формула утром была направлена украинским экспертам, которые работают на месте трагедии.