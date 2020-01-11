Заявление Ирана подтвердило версию СБУ, что украинский самолет был сбит ЗРК - Баканов

Заявление иранских властей о том, что военные этой страны ошибочно сбили самолет компании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) подтвердило первую версию расследования, к которой склонялась СБУ, заявил глава Службы безопасности Украины Иван Баканов.

"Мы рассматривали человеческий фактор, как основную причину авиакатастрофы - работу зенитно-ракетного комплекса именно в ручном, а не автоматическом режиме, как об этом сначала говорили некоторые эксперты. Вчера во время заседания специальной рабочей группы СБУ мы, имея необходимые данные, остановились на двух версиях - столкновении самолета с ракетой и возможном теракте. Сегодня иранская сторона подтвердила первую версию", - приводит слова Баканова пресс-центр СБУ в субботу.

Глава СБУ еще раз выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе самолета "МАУ".

Как сообщалось, ранее иранские СМИ со ссылкой на заявление Генштаба вооруженных сил Иранасообщили, что украинский Boeing был сбит по ошибке иранскими военными.