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10:56 11.01.2020

Зеленский выразил соболезнования в связи со смертью султана Омана

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Зеленский выразил соболезнования в связи со смертью султана Омана

 Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи со смертью султана Омана Кабуса бен Саида, который правил этой страной с 1970 года.

"С грустью узнал о смерти современного визионера и экстраординарного государственного деятеля, султана Омана Кабуса бен Саида Аль Саида. Эпоха подъема и процветания государства – его прочное наследие. Искренние соболезнования семье султана и народу Омана", - написал он в своем Twitter в субботу утром.

О смерти прежнего султана Омана Кабуса бен Саида стало известно в ночь на субботу. Ему было 79 лет, и в последнее время, по некоторым данным, он страдал от рака. В декабре султан был в Бельгии, где проходил медицинский осмотр. В Омане в связи с его смертью объявлен трехдневный траур.

Кабус бен Саид стал султаном в 1970-м году, к власти он пришел в результате бескровного дворцового переворота.

У Кабуса бен Саида не было наследников, нового султана избирал совет правящей семьи, в который входит порядка 50 членов. На это у совета было три дня, если бы они не нашли согласия, то был бы вскрыт конверт, в котором Кабус бен Саид написал имя следующего султана, и к власти пришел бы этот человек.

Султан занимает в Омане должности премьер-министра, командующего вооруженными силами, министра обороны, министра финансов и иностранных дел.

Теги: #соболезнование #султан #зеленский #оман
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