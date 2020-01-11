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10:39 11.01.2020

Канада ожидает, что Иран будет сотрудничать в расследовании крушения украинского лайнера

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Канада ожидает, что Иран будет сотрудничать в расследовании крушения украинского лайнера

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо рассчитывает на полное сотрудничество властей Ирана в ситуации с крушением украинского Boeing, сообщил в субботу официальный представитель премьер-министра Кэмерон Ахмад.

"Мы продолжим работу с нашими партнерами по всему миру, чтобы обеспечить полное и тщательное расследование, и власти Канады ожидают полного сотрудничества со стороны Ирана", - говорится в заявлении, опубликованном в Twitter Ахмада.

Трюдо подчеркнул, что крушение самолета - национальная трагедия для Канады.

8 января пассажирский самолет Boeing 737-800 Международных авиалиний Украины, выполнявший рейс по маршруту Тегеран-Киев, загорелся в воздухе и упал сразу после взлета из тегеранского аэропорта.

Все находившиеся на борту 176 человек погибли, среди них - граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.

В ночь с пятницы на субботу иранские СМИ сообщили, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными.

Теги: #мау #канада #иран #трюдо
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