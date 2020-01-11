Украина настаивает на полном признании Ираном вины за сбитый самолет и ожидает готовности к полному расследованию - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что после признания Ираном вины за слитый 8 января украинский самолет Украина ожидает полного признания иранской стороной своей вины и доведения расследования до конца.

"Утро сегодня не было добрым, но принесло правду. Еще до окончания работы международной комиссии Иран признал свою вину в сбитии украинского самолета.

Но настаиваем на полном признании вины", - написал он в субботу утром на своей странице в Facebook.

Зеленский отметил, что Украина ожидает от Ирана заверений в готовности к полному и открытому расследованию, привлечению виновных к ответственности, возвращению тел погибших, выплат компенсаций, официальных извинений по дипломатическим каналам.

"Надеемся, что расследование в дальнейшем будет происходить без искусственных задержек и препятствий. Наши 45 специалистов должны получить полный доступ и взаимодействие для установления справедливости", - подчеркнул президент Украины.