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09:29 11.01.2020

Украина настаивает на полном признании Ираном вины за сбитый самолет и ожидает готовности к полному расследованию - Зеленский

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Украина настаивает на полном признании Ираном вины за сбитый самолет и ожидает готовности к полному расследованию - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что после признания Ираном вины за слитый 8 января украинский самолет Украина ожидает полного признания иранской стороной своей вины и доведения расследования до конца.

"Утро сегодня не было добрым, но принесло правду. Еще до окончания работы международной комиссии Иран признал свою вину в сбитии украинского самолета.

Но настаиваем на полном признании вины", - написал он в субботу утром на своей странице в Facebook.

Зеленский отметил, что Украина ожидает от Ирана заверений в готовности к полному и открытому расследованию, привлечению виновных к ответственности, возвращению тел погибших, выплат компенсаций, официальных извинений по дипломатическим каналам.

"Надеемся, что расследование в дальнейшем будет происходить без искусственных задержек и препятствий. Наши 45 специалистов должны получить полный доступ и взаимодействие для установления справедливости", - подчеркнул президент Украины.

Теги: #мау #зеленский #иран #авиакатастрофа
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