Правоохранители открыли дело по факту угроз главному редактору львовского интернет-издания

Полиция Львовской области начала досудебное расследование по обращению главного редактора одного из львовских интернет-изданий, которому угрожают неизвестные.

Как сообщает в пятницу пресс-служба ведомства, следователи Шевченковского отдела полиции г.Львов начали уголовное производство по факту обращения об угрозах неизвестных лиц в адрес главного редактора одного из львовских информационных ресурсов, которые он связывает с профессиональной деятельностью.

Проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств происшествия.Открыто уголовное производство по ч.1 ст.345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) УК Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание - до трех лет лишения свободы.

Проводится досудебное расследование.