События

01:29 11.01.2020

Российской группе "Воровайки" запретили въезд в Украину

2 мин читать
Российской группе "Воровайки" запретили въезд в Украину

Активисты общественного движения "Видсич" анонсировали запрет на въезд на территорию Украины российской группе "Воровайки", исполняющей антиукраинские песни.

"По нашему заявлению рашистской группе "Воровайки" закрыли въезд (в Украину – ИФ) на 3 года и передали материалы на внесение их в Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности", – говорится в сообщении на аккаунте движения в соцсети Твиттер в пятницу вечером.

"Продолжаем препятствовать рашистскому "культурному" нашествию. Помогайте!", – призвали активисты.

Как сообщалось, в начале декабря 2019 российская группа "Воровайки" анонсировала концерты в Киеве, Одессе, Днепре и Николаеве в феврале 2020 года.

По данным СМИ, группа собиралась выступать в оккупированном Донецке в октябре 2017 года.

Также группа известна песней "Хохлы", в которой есть слова: "Курица – не птица, хохлы – не заграница. Крым теперь ночами Порошенко снится... Севастополь славный, колыбель для флота защищали город воины и босота. Смелости нам хватит, хватит интересу – если будет надо, заберем Одессу".

Позже депутаты Верховной Рады подписали обращение к главе СБУ Ивану Баканову запретить российской группе "Воровайки" въезд в Украину. Обращение подписали депутаты из "Евросолидарности", "Слуги народа", "Батькивщины", "Голоса", группы "За будущее".

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что если в репертуаре "Вороваек" есть антиукраинские песни, то СБУ и Государственная пограничная служба не пропустят участниц группы на территорию Украины.

19 декабря Служба безопасности Украины запретила участницам российской группы "Воровайки" въезд на территорию Украины.

"На запросы СМИ. В обществе возник большой резонанс из-за сообщения о возможном прибытии в Украину российской группы "Воровайки". Сообщаем, что в настоящее время действует запрет въезда участникам этого коллектива - Павловой Яне, Надиктовой Ларисе и Теркуловой Диане", - говорится в сообщении СБУ на своем Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что решение принято с целью обеспечения национальной безопасности на основании закона Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства".

Теги: #воровайки #запрет #активисты
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:09 10.01.2020
До конца расследования полеты украинских самолетов в Иран и Ирак запрещены - глава МИД Украины

До конца расследования полеты украинских самолетов в Иран и Ирак запрещены - глава МИД Украины

17:53 28.12.2019
Гослекслужба запретила препарат для общего наркоза, предположительно вызвавший побочные реакции у пациентов в Каменском

Гослекслужба запретила препарат для общего наркоза, предположительно вызвавший побочные реакции у пациентов в Каменском

15:34 26.12.2019
Минсоцполитики хочет запретить ввоз секонд-хенда в качестве гумпомощи на территорию Украины

Минсоцполитики хочет запретить ввоз секонд-хенда в качестве гумпомощи на территорию Украины

17:43 19.12.2019
Российской группе "Воровайки" запрещен въезд в Украину - СБУ

Российской группе "Воровайки" запрещен въезд в Украину - СБУ

14:19 12.12.2019
Во Львове активисты ворвались на сессию горсовета, выбив двери

Во Львове активисты ворвались на сессию горсовета, выбив двери

12:25 12.12.2019
Рада создала ВСК для контроля расследований нападений на Гандзюк и других общественных активистов

Рада создала ВСК для контроля расследований нападений на Гандзюк и других общественных активистов

22:15 29.11.2019
Профильный комитет Рады одобрил законопроект о запрете импорта э/э по двухсторонним договорам из Беларуси и РФ

Профильный комитет Рады одобрил законопроект о запрете импорта э/э по двухсторонним договорам из Беларуси и РФ

11:36 27.11.2019
Инициативная группа митингующих намерена принять участие в заседании парламентского комитета в НБУ, но ее не пускают

Инициативная группа митингующих намерена принять участие в заседании парламентского комитета в НБУ, но ее не пускают

12:36 25.11.2019
Подавляющее большинство украинцев считают важной проблему нападения на активистов и необходимость расследования дела Гандзюк

Подавляющее большинство украинцев считают важной проблему нападения на активистов и необходимость расследования дела Гандзюк

12:12 23.11.2019
В Днепропетровской области избили активиста, открыто уголовное производство по статье "хулиганство"

В Днепропетровской области избили активиста, открыто уголовное производство по статье "хулиганство"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Данные предварительного расследования по катастрофе украинского лайнера под Тегераном планируется огласить в субботу – агентство

Украина и Канада всеми силами будут поддерживать объективное всестороннее расследование катастрофы лайнера МАУ в Иране

Баканов: СБУ рассматривает две приоритетные версии причин, которые привели к авиакатастрофе самолета "МАУ" в Иране - попадание ракеты ЗРК и теракт

Украина хочет, чтобы "черные ящики" потерпевшего крушение в Иране Боинга расшифровали в Киеве

Мы хотим создать международную коалицию по расследованию причин крушения украинского самолета в Иране

ПОСЛЕДНЕЕ

Кандидат в президенты США Уильямсон завершает участие в предвыборной гонке

Девятерых раненых военнослужащих перевезли из Харькова в Киев для дальнейшего лечения – Минобороны

Данные предварительного расследования по катастрофе украинского лайнера под Тегераном планируется огласить в субботу – агентство

Полиция в Черновцах задержала мужчину, который пытался поджечь свою семью

В США выясняют, направлена ли "российская дезинформация" против кандидатуры Байдена

Украина и Канада всеми силами будут поддерживать объективное всестороннее расследование катастрофы лайнера МАУ в Иране

СБУ в Днепре блокировала масштабный сбыт контрафактного алкоголя

Во Львовской области на границе с Польшей задержали груз с 100 тыс. таблеток прекурсоров

Экс-глава Харьковской ОГА Светличная намерена участвовать в местных выборах-2020

Полученная от западных партнеров информация по авиакатастрофе в Иране носит секретный характер

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА