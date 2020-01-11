Российской группе "Воровайки" запретили въезд в Украину

Активисты общественного движения "Видсич" анонсировали запрет на въезд на территорию Украины российской группе "Воровайки", исполняющей антиукраинские песни.

"По нашему заявлению рашистской группе "Воровайки" закрыли въезд (в Украину – ИФ) на 3 года и передали материалы на внесение их в Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности", – говорится в сообщении на аккаунте движения в соцсети Твиттер в пятницу вечером.

"Продолжаем препятствовать рашистскому "культурному" нашествию. Помогайте!", – призвали активисты.

Как сообщалось, в начале декабря 2019 российская группа "Воровайки" анонсировала концерты в Киеве, Одессе, Днепре и Николаеве в феврале 2020 года.

По данным СМИ, группа собиралась выступать в оккупированном Донецке в октябре 2017 года.

Также группа известна песней "Хохлы", в которой есть слова: "Курица – не птица, хохлы – не заграница. Крым теперь ночами Порошенко снится... Севастополь славный, колыбель для флота защищали город воины и босота. Смелости нам хватит, хватит интересу – если будет надо, заберем Одессу".

Позже депутаты Верховной Рады подписали обращение к главе СБУ Ивану Баканову запретить российской группе "Воровайки" въезд в Украину. Обращение подписали депутаты из "Евросолидарности", "Слуги народа", "Батькивщины", "Голоса", группы "За будущее".

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что если в репертуаре "Вороваек" есть антиукраинские песни, то СБУ и Государственная пограничная служба не пропустят участниц группы на территорию Украины.

19 декабря Служба безопасности Украины запретила участницам российской группы "Воровайки" въезд на территорию Украины.

"На запросы СМИ. В обществе возник большой резонанс из-за сообщения о возможном прибытии в Украину российской группы "Воровайки". Сообщаем, что в настоящее время действует запрет въезда участникам этого коллектива - Павловой Яне, Надиктовой Ларисе и Теркуловой Диане", - говорится в сообщении СБУ на своем Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что решение принято с целью обеспечения национальной безопасности на основании закона Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства".