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22:39 10.01.2020

Данные предварительного расследования по катастрофе украинского лайнера под Тегераном планируется огласить в субботу – агентство

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Данные предварительного расследования по катастрофе украинского лайнера под Тегераном планируется огласить в субботу – агентство

Встречу представителей иранской и иностранных сторон, на которой будут оглашены предварительные данные расследования авиакатастрофы украинского лайнера под Тегераном, планируется провести в субботу, сообщает в пятницу иранское агентство Fars со ссылкой информированные источники.

Собеседник агентства отметил, что какие-либо предположения не носят официального характера до момента завершения субботней встречи и публикации официальной информации.

Пассажирский авиалайнер Boeing 737-800, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, по 3 - ФРГ и Великобритании.

Теги: #самолет #ps752 #катастрофа #иран
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