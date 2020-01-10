События

20:19 10.01.2020

Во Львовской области на границе с Польшей задержали груз с 100 тыс. таблеток прекурсоров

1 мин читать
Во Львовской области на границе с Польшей задержали груз с 100 тыс. таблеток прекурсоров

Более 100 тыс. таблеток прекурсоров для изготовления наркотиков задержали сотрудники Службы безопасности Украины в пункте пропуска "Грушив" на границе с Польшей, сообщает пресс-служба управления СБУ во Львовской области.

"Во Львовской области СБУ блокировала деятельность группировки, занимавшейся контрабандным ввозом больших партий наркосодержащих веществ из Европы… Ежемесячный трафик составлял 300 тыс. запрещенных таблеток", – указано в сообщении.

По данным ведомства, задержан один из соорганизаторов контрабандной схемы, перевозивший более 100 тыс. таблеток с прекурсором в технологических пустотах автомобиля. Стоимость изъятой партии по ценам черного рынка превышает 4 млн грн. В дальнейшем таблетки синтезировали в лабораториях, размещенных в Киевской, Ровенской, Харьковской и Днепропетровской областях, а сбыт был организован по всей территории Украины.

В рамках уголовного производства, начатого по ч.3 ст.305 Уголовного кодекса Украины, задержанному сообщено о подозрении.

Продолжаются следственные действия.

Теги: #груз #таблетки #львовская_область
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

03:43 06.01.2020
Правоохранители задержали водителя, причастного к ДТП с гибелью 3-летнего ребенка во Львовской области

Правоохранители задержали водителя, причастного к ДТП с гибелью 3-летнего ребенка во Львовской области

14:32 05.01.2020
Во Львовской области в ДТП погиб 3-летний ребенок

Во Львовской области в ДТП погиб 3-летний ребенок

09:47 28.12.2019
СБУ во Львовской области разоблачила коррупционную сеть в медицинской сфере

СБУ во Львовской области разоблачила коррупционную сеть в медицинской сфере

06:33 28.12.2019
СБУ во Львовской области разоблачила коррупционную сеть в медицинской сфере

СБУ во Львовской области разоблачила коррупционную сеть в медицинской сфере

17:30 27.12.2019
Во Львовской области прекратили работу трех подпольных игорных заведений

Во Львовской области прекратили работу трех подпольных игорных заведений

12:20 27.12.2019
Во Львовской области произошло ДТП с участием маршрутки: восемь человек травмированы

Во Львовской области произошло ДТП с участием маршрутки: восемь человек травмированы

15:58 24.12.2019
Зеленский сообщил об увольнении глав Львовской и Закарпатской ОГА из-за отсутствия результатов их работы

Зеленский сообщил об увольнении глав Львовской и Закарпатской ОГА из-за отсутствия результатов их работы

17:17 21.12.2019
Во Львовской области 14 человек госпитализированы с пищевым отравлением после посещения местного ресторана

Во Львовской области 14 человек госпитализированы с пищевым отравлением после посещения местного ресторана

15:24 16.12.2019
Правоохранители провели обыски на 6 шахтах "Львовуголь" из-за трудовой эксплуатации шахтеров

Правоохранители провели обыски на 6 шахтах "Львовуголь" из-за трудовой эксплуатации шахтеров

16:39 13.12.2019
Во Львове полицейского задержали за вымогательство взятки в 3 тыс. евро от призывника

Во Львове полицейского задержали за вымогательство взятки в 3 тыс. евро от призывника

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина и Канада всеми силами будут поддерживать объективное всестороннее расследование катастрофы лайнера МАУ в Иране

Баканов: СБУ рассматривает две приоритетные версии причин, которые привели к авиакатастрофе самолета "МАУ" в Иране - попадание ракеты ЗРК и теракт

Украина хочет, чтобы "черные ящики" потерпевшего крушение в Иране Боинга расшифровали в Киеве

Мы хотим создать международную коалицию по расследованию причин крушения украинского самолета в Иране

До конца расследования полеты украинских самолетов в Иран и Ирак запрещены - глава МИД Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

В США выясняют, направлена ли "российская дезинформация" против кандидатуры Байдена

Украина и Канада всеми силами будут поддерживать объективное всестороннее расследование катастрофы лайнера МАУ в Иране

СБУ в Днепре блокировала масштабный сбыт контрафактного алкоголя

Экс-глава Харьковской ОГА Светличная намерена участвовать в местных выборах-2020

Полученная от западных партнеров информация по авиакатастрофе в Иране носит секретный характер

У Киева нет оснований говорить, что Тегеран не координирует свою деятельность с Украиной по расследованию крушения лайнера

Баканов: СБУ рассматривает две приоритетные версии причин, которые привели к авиакатастрофе самолета "МАУ" в Иране - попадание ракеты ЗРК и теракт

Украина хочет, чтобы "черные ящики" потерпевшего крушение в Иране Боинга расшифровали в Киеве

Мы хотим создать международную коалицию по расследованию причин крушения украинского самолета в Иране

До конца расследования полеты украинских самолетов в Иран и Ирак запрещены - глава МИД Украины

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА