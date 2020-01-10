Во Львовской области на границе с Польшей задержали груз с 100 тыс. таблеток прекурсоров

Более 100 тыс. таблеток прекурсоров для изготовления наркотиков задержали сотрудники Службы безопасности Украины в пункте пропуска "Грушив" на границе с Польшей, сообщает пресс-служба управления СБУ во Львовской области.

"Во Львовской области СБУ блокировала деятельность группировки, занимавшейся контрабандным ввозом больших партий наркосодержащих веществ из Европы… Ежемесячный трафик составлял 300 тыс. запрещенных таблеток", – указано в сообщении.

По данным ведомства, задержан один из соорганизаторов контрабандной схемы, перевозивший более 100 тыс. таблеток с прекурсором в технологических пустотах автомобиля. Стоимость изъятой партии по ценам черного рынка превышает 4 млн грн. В дальнейшем таблетки синтезировали в лабораториях, размещенных в Киевской, Ровенской, Харьковской и Днепропетровской областях, а сбыт был организован по всей территории Украины.

В рамках уголовного производства, начатого по ч.3 ст.305 Уголовного кодекса Украины, задержанному сообщено о подозрении.

Продолжаются следственные действия.