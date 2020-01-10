У Киева нет оснований говорить, что Тегеран не координирует свою деятельность с Украиной по расследованию крушения лайнера

Министр иностранных дел Украины сообщил, что у Киева нет оснований говорить о том, что иранская власть недостаточно взаимодействует с Украиной в расследовании причин катастрофы украинского самолета в Иране.

"На сегодняшний момент у нас нет оснований говорить о том, что иранская власть не координирует свою деятельность или недостаточно взаимодействует с Украиной... На сегодняшний день мы наблюдаем взаимодействие, необходимое и достаточное для того, чтобы наши специалисты могли прийти к выводам", – сказал Пристайко на брифинге в четверг в Киеве.

Он пояснил, что Украина получает полное сотрудничество от иранской стороны и украинские эксперты получили доступ к деталям самолета, к месту падения, а полиция обеспечивает безопасность этого места.