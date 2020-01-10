События

19:44 10.01.2020

Баканов: СБУ рассматривает две приоритетные версии причин, которые привели к авиакатастрофе самолета "МАУ" в Иране - попадание ракеты ЗРК и теракт

1 мин читать
Баканов: СБУ рассматривает две приоритетные версии причин, которые привели к авиакатастрофе самолета "МАУ" в Иране - попадание ракеты ЗРК и теракт

Служба безопасности Украины рассматривает как приоритетные версии авиакатастрофы самолета компании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) в Иране совершение террористического акта и попадание ракеты зенитно-ракетного комплекса, заявил руководитель СБУ Иван Баканов.

"Действительно, версия о попадании ракеты зенитно-ракетного комплекса "ТОР" привлекает сегодня наибольшее внимание общества. Однако достаточно открыть инструкцию по эксплуатации ЗРК, чтобы возник ряд вопросов, которые требуют дополнительных ответов. В частности, речь идет о дальности полета ракеты, нюансы по управлению комплексом и тому подобное. Все вопросы сейчас прорабатываются", - сказал Баканов во время заседания специальной рабочей группы спецслужбы в пятницу, сообщает пресс-центр СБ Украины.

Что касается версии теракта, то эту информацию СБУ также тщательно изучает и анализирует. "Ведь тема слишком важна, чтобы сейчас делать какие-то поспешные выводы. Могу заверить, что мы обязательно сообщим обществу всю объективную, проверенную информацию », - подчеркнул Баканов.

Глава СБУ напомнил, что была сформирована отдельная следственная группа украинской спецслужбы, которая сейчас эффективно работает в Иране. Представители Службы присутствовали на совещаниях и встречах президента с международными партнерами.

Отдельно он призвал граждан более осторожно относиться к распространению непроверенных данных о трагедии.

Теги: #самолет #сбу #иран #версии
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:45 10.01.2020
Украина и Канада всеми силами будут поддерживать объективное всестороннее расследование катастрофы лайнера МАУ в Иране

Украина и Канада всеми силами будут поддерживать объективное всестороннее расследование катастрофы лайнера МАУ в Иране

20:08 10.01.2020
Введение новых санкций сильно ударит по иранской экономике - Трамп

Введение новых санкций сильно ударит по иранской экономике - Трамп

20:07 10.01.2020
США вводят санкции против производственного, текстильного, горнодобывающего секторов иранской экономики - Мнучин

США вводят санкции против производственного, текстильного, горнодобывающего секторов иранской экономики - Мнучин

20:05 10.01.2020
США вводят санкции против 8 высокопоставленных представителей иранских властей, имевших отношение к ракетному обстрелу Ирака

США вводят санкции против 8 высокопоставленных представителей иранских властей, имевших отношение к ракетному обстрелу Ирака

19:54 10.01.2020
Полученная от западных партнеров информация по авиакатастрофе в Иране носит секретный характер

Полученная от западных партнеров информация по авиакатастрофе в Иране носит секретный характер

19:51 10.01.2020
У Киева нет оснований говорить, что Тегеран не координирует свою деятельность с Украиной по расследованию крушения лайнера

У Киева нет оснований говорить, что Тегеран не координирует свою деятельность с Украиной по расследованию крушения лайнера

19:34 10.01.2020
Мы хотим создать международную коалицию по расследованию причин крушения украинского самолета в Иране

Мы хотим создать международную коалицию по расследованию причин крушения украинского самолета в Иране

19:09 10.01.2020
До конца расследования полеты украинских самолетов в Иран и Ирак запрещены - глава МИД Украины

До конца расследования полеты украинских самолетов в Иран и Ирак запрещены - глава МИД Украины

19:05 10.01.2020
В случае если самолет "МАУ" в Иране был сбит, Киев будет требовать наказания виновных и компенсации - Пристайко

В случае если самолет "МАУ" в Иране был сбит, Киев будет требовать наказания виновных и компенсации - Пристайко

18:53 10.01.2020
Пристайко: находящиеся на одном из участков на месте катастрофы самолета МАУ близ Тегерана украинские эксперты не подтверждают использование бульдозеров

Пристайко: находящиеся на одном из участков на месте катастрофы самолета МАУ близ Тегерана украинские эксперты не подтверждают использование бульдозеров

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина и Канада всеми силами будут поддерживать объективное всестороннее расследование катастрофы лайнера МАУ в Иране

Украина хочет, чтобы "черные ящики" потерпевшего крушение в Иране Боинга расшифровали в Киеве

Мы хотим создать международную коалицию по расследованию причин крушения украинского самолета в Иране

До конца расследования полеты украинских самолетов в Иран и Ирак запрещены - глава МИД Украины

В случае если самолет "МАУ" в Иране был сбит, Киев будет требовать наказания виновных и компенсации - Пристайко

ПОСЛЕДНЕЕ

В США выясняют, направлена ли "российская дезинформация" против кандидатуры Байдена

СБУ в Днепре блокировала масштабный сбыт контрафактного алкоголя

Во Львовской области на границе с Польшей задержали груз с 100 тыс. таблеток прекурсоров

Экс-глава Харьковской ОГА Светличная намерена участвовать в местных выборах-2020

Украина хочет, чтобы "черные ящики" потерпевшего крушение в Иране Боинга расшифровали в Киеве

Практика медиации не заменит суды, сделает их более эффективными – юристы

Боец ВСУ ранен в пятницу в результате обстрелов на Донбассе, в том числе из крупнокалиберной артиллерии

Во Львове 5 детей из Харькова госпитализированы с симптомами пищевого отравления

Столтенберг: нет причин не доверять данным западных стран о возможном попадании иранской ракеты в украинский самолет

Бородянский анонсировал запуск до 1 сентября бесплатной онлайн-платформы для изучения украинского языка

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА