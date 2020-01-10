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19:42 10.01.2020

Украина хочет, чтобы "черные ящики" потерпевшего крушение в Иране Боинга расшифровали в Киеве

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Украина хочет, чтобы "черные ящики" потерпевшего крушение в Иране Боинга расшифровали в Киеве

Украина хотела бы, чтобы "черные ящики" лайнера Boeing 737, потерпевшего крушение в Иране, были расшифрованы в Киеве, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко .

"Мы решаем с иранцами, куда отправятся эти "ящики" - будут ли записи анализироваться в Иране. Мы хотим, чтобы они анализировались в Киеве", - сказал Пристайко на брифинге в пятницу в Киеве.

По его словам, у Украины есть так много разных версий того, что могло стать причиной крушения, что понадобится определенное время, чтобы на самом деле понять, что случилось.

"У нас есть так много разных версий того, что могло случиться с самолетом, что нам понадобится определенное время, чтобы на самом деле понять... мы еще даже не начали реконструировать информацию "черных ящиков". Это самая важная часть информации. И у нас пока нет доступа к ней", - пояснил Пристайко.

Теги: #ящики #боинг #мид
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