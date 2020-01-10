До конца расследования полеты украинских самолетов в Иран и Ирак запрещены - глава МИД Украины

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что до конца расследования крушения лайнера "Международных авиалиний Украины" (МАУ) в Иране национальным авиалиниям Украины запрещено осуществлять полеты в Иран и Ирак.

"Мы до конца расследования запретили нашим национальным перевозчикам осуществлять полеты в Иран и Ирак", - сказал он во время пресс-брифинга в Офисе президента Украины в пятницу.

Как сообщалось, 9 декабря Государственная авиационная служба запретила украинским авиакомпаниям перелеты в воздушном пространстве как Ирана, так и Ирака после крушения самолета "Международных авиалиний Украины" ("МАУ"), сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Начинаем внеплановую проверку обеспечения летной деятельности, поддержания летной годности воздушных судов, выполнения технического обслуживания авиационной техники и системы управления безопасностью полетов ЗАО "Международные авиалинии Украины". Также будут проведены дополнительные проверки состояния безопасности полетов других авиакомпаний", - написал Гончарук на своей странице в Фейсбуке в среду.

По его словам, этот запрет на перелеты начинается с полуночи 9 января 2020 года. Он распространяется на всех эксплуатантов лайнеров, зарегистрированных в Украине.

Кроме того, Гончарук сообщил, что уже начинается внеплановая проверка самолетов "Международных авиалиний Украины".