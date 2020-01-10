В случае если самолет "МАУ" в Иране был сбит, Киев будет требовать наказания виновных и компенсации - Пристайко

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что если будет доказано, что самолет Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" в Иране был сбит иранской ракетой, Киев будет требовать привлечения к ответственности виновных и компенсации от Тегерана.

"Я не люблю отвечать на вопросы, которые начинаются "что будет, если будет", но, безусловно, если удастся доказать, если мы докажем, что этот самолет был сбит, безусловно, мы будем требовать не только привлечения к ответственности всех виновных, но и компенсации", - сказал он на пресс-брифинге в Офисе президента Украины в пятницу.