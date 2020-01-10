Практика медиации не заменит суды, сделает их более эффективными – юристы

Распространение практики медиации, с инициативой которого выступил Кабинет министров, не заменит традиционные суды, но разгрузит их работу и сделает судебные разбирательства более эффективными, считают опрошенные агентством "Интерфакс-Украина" юристы.

"Медиация не стремится "потеснить" суды или оспорить их монополию в разрешении конфликтов. Скорее, наоборот: медиация способна сделать суды более эффективными, разгрузив их. Это особенно актуально для украинских судов, поскольку сегодня подавляющее большинство судебных дел рассматривается с существенным нарушением разумных сроков в понимании ЕСПЧ, поэтому сам судебный процесс признается неэффективным, а решение, принимаемые в результате, - несправедливым", - сказала старший юрист юридической фирмы "Астерс" Юна Потемкина, комментируя правительственный законопроект "О медиации" (№2706).

При этом она подчеркнула: "Одной из основных особенностей процедуры медиации является добровольность участия и "авторство" сторон в разработке варианта решения, который бы удовлетворял интересы и потребности всех участников конфликта, в отличие от судебного разбирательства, где решение принимается судом".

Потемкина также считает, что внедрение практики медиации будет способствовать изменению роли адвокатов из представителей в состязательном процессе в юридических консультантов в процессе медиации.

По мнению юриста юридической консалтинговой компании "Де-Юре" Никиты Бурова, вполне вероятно, что в будущем медиация станет первоочередным способом решением широкого круга споров, "поэтому должное освоения медиационных навыков значительно повысит уровень предоставления юридических услуг при урегулировании спорных правоотношений во внесудебном порядке".

"Уже сегодня, например, при Национальной ассоциации адвокатов Украины создан комитет по вопросам медиации, что свидетельствует о заинтересованности имплементации процедуры медиации в профессиональную юридическую деятельность", - сказал он.

Вместе с тем Буров отметил наличие в настоящее время в Украине ряд препятствий для более широкого применения медиации. Среди них, в частности, он назвал недостаточное законодательное регулирование и отсутствие профильного закона о медиации, недостаточный уровень осведомленности населения о процедуре медиации как альтернативного способа разрешения конфликтов, "в связи с чем большинство граждан и в дальнейшем обращается в суд для решения противоречий", а также недостаточный уровень доверия широких слоев населения к процедуре медиации как отдельной услуги и "определенная принципиальность и нежелание сторон идти на компромисс в спорных правоотношениях".

Со своей стороны, юрист юрфирмы "Кушнир, Якимяк и Партнеры", член Национальной ассоциации медиаторов Украины Оксана Гриша также считает, что развитию медиации в Украине, в первую очередь, препятствует низкий уровень осведомленности украинцев о преимуществах, которые предлагает медиация.

Кроме того, по мнению Гриши, развитию медиации препятствует, в частности, "разнообразие учебных программ медиации при отсутствии единых стандартов и требований к качеству обучения, проведения медиации, медиатора", а также отсутствие статистических данных и отсутствие институций, которые бы занимались углубленным обучением и профессиональным развитием медиаторов, проводили бы фундаментальные исследования в этой сфере, собирали и анализировали статистические данные.

"Например, в Сингапуре, имеющем амбициозную цель стать мировым центром медиации, созданы первый в мире Центр международной медиации (Maxwell Chambers), Центр медиации Сингапура при Верховном Суде, Центр медиации и консультации (Eagles EMCC), департаменты медиации при Министерстве юстиции, Ассоциации потребителей Сингапура (CASE), Центр первичного разрешения споров судов низшего звена, Суд по семейным делам и Центр по разрешению споров в финансовой сфере (FIDReC), которые активно инициируют и внедряют эффективные реформы", - сказала она.

При этом Гриша отмечает: несмотря на отсутствие единого определения понятия "медиация", в настоящее время этот термин можно встретить в разных нормативно-правовых актах. В частности, Стратегия реформирования судоустройства, судопроизводства и смежных правовых институтов на 2015-2020 гг., утвержденная указом президента в 2015 году, рассматривает медиацию как институт, внедрение которого будет способствовать эффективности правосудия.

Кроме того, в принятом в 2011 году законе "О бесплатной правовой помощи" медиация является отдельным видом правовой помощи, входящим в перечень услуг бесплатной первичной правовой помощи. Также в Верховной Раде неоднократно регистрировались многочисленные законопроекта о медиации, которые, однако, не были приняты.

Гриша напомнила, что в 1997 году при поддержке USAID в судах Донецка и Одессы начали работу пилотные проекты медиации.

В настоящее время в Украине существует множество моделей и видов медиации. Чаще всего говорят о трех основных видах: коммерческой, корпоративной, семейной медиации, медиации с участием субъекта властных полномочий.

"Не сомневаюсь, что каждый, кто владеет навыками медиатора, ежедневно неформально применяет их в своей работе, ведь это помогает выявить истинные интересы клиентов и достигать наиболее выгодных для них решений", - сказала Гриша.

С ней согласна и Потемкина, которая отметила: "Украинское законодательство содержит нормы, являющиеся благоприятным фундаментом для использования медиации на практике: в Конституции Украины (досудебное урегулирование спора), гражданском, хозяйственном и административных процессах (в которых, помимо возможности мирного урегулирования спора, наравне с адвокатской тайной устанавливается аналогичная защита и для медиаторов), с некоторыми особенностями и уголовный процесс предусматривает возможность примирения между сторонами в процессе".

"Перечень упоминаний в нашем законодательстве можно продолжить. И хотя, с одной стороны, все это может расцениваться как очевидное свидетельство признания медиации как инструмента альтернативного разрешения споров, принятие специального закона о медиации в Украине неожиданно оказалось крайне сложной задачей", - сказала Потемкина.

Как сообщалось, в конце декабря 2019 года правительство одобрило законопроект "О медиации", которое предусматривает внесудебное решение споров через специального посредника – медиатора.