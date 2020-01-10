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18:08 10.01.2020

Столтенберг: нет причин не доверять данным западных стран о возможном попадании иранской ракеты в украинский самолет

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Столтенберг: нет причин не доверять данным западных стран о возможном попадании иранской ракеты в украинский самолет

У Североатлантического альянса нет оснований не доверять разведданным ряда западных стран о возможном поражении ракетой украинского авиалайнера в небе над Ираном, заявил в пятницу генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Нет причин не верить данным, которые мы получили от разных стран-союзников НАТО. Они выразили обеспокоенность по поводу информации, указывающей на то, что самолет мог быть сбит иранскими системами противовоздушной обороны", - заявил Столтенберг в преддверии экстренного заседании совета ЕС на уровне глав МИД.

Он добавил, что "именно поэтому необходимо тщательное расследование" и "сотрудничество со стороны Ирана в этом расследовании".

Пассажирский авиалайнер Boeing 737-800, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, по 3 - ФРГ и Великобритании.

Ранее американский телеканал CNN сообщил, что разведка США пришла к следующему выводу: украинский пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании "МАУ", разбившийся близ Тегерана, был сбит двумя ракетами иранского комплекса SA-15 (так по классификации США и НАТО называется комплекс российского производства "Тор-М1").

Теги: #иран #мау #столтенберг #нато #авиакатастрофа
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