В Киеве сантехник обнаружил тела трех мужчин в подвале дома на Оболони

Столичная полиция устанавливает обстоятельства смерти трех мужчин, тела которых были обнаружены сантехником в подвале дома на улице Маршала Малиновского, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"Около 11:30 в Оболонское управление полиции поступило сообщение о том, что в подвале дома на ул.Маршала Малиновского обнаружены тела трех мужчин", - говорится в сообщении.

По предварительным данным судебно-медицинского эксперта, который осматривал тела умерших на месте происшествия, признаков насильственной смерти не обнаружено.

"Окончательные причины смерти мужчин установит судебно-медицинская экспертиза", - добавили в полиции.

Собранные материалы по данному факту зарегистрированы в журнале Единого учета заявлений и сообщений граждан Оболонского управления полиции. Сейчас правоохранители проводят проверку, по результатам которой будет дана правовая квалификация происшествию.