События

17:27 10.01.2020

В Киеве сантехник обнаружил тела трех мужчин в подвале дома на Оболони

1 мин читать
В Киеве сантехник обнаружил тела трех мужчин в подвале дома на Оболони

Столичная полиция устанавливает обстоятельства смерти трех мужчин, тела которых были обнаружены сантехником в подвале дома на улице Маршала Малиновского, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"Около 11:30 в Оболонское управление полиции поступило сообщение о том, что в подвале дома на ул.Маршала Малиновского обнаружены тела трех мужчин", - говорится в сообщении.

По предварительным данным судебно-медицинского эксперта, который осматривал тела умерших на месте происшествия, признаков насильственной смерти не обнаружено.

"Окончательные причины смерти мужчин установит судебно-медицинская экспертиза", - добавили в полиции.

Собранные материалы по данному факту зарегистрированы в журнале Единого учета заявлений и сообщений граждан Оболонского управления полиции. Сейчас правоохранители проводят проверку, по результатам которой будет дана правовая квалификация происшествию.

Теги: #киев #полиция #смерть
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:15 10.01.2020
Младенец умер от коклюша в Ривненской области

Младенец умер от коклюша в Ривненской области

13:51 10.01.2020
В Киеве неизвестные пытались взорвать банкомат

В Киеве неизвестные пытались взорвать банкомат

10:51 09.01.2020
В Киеве полиция задержала незаконно проникшего в Украину российского "вора в законе" по кличке "Камо Московский"

В Киеве полиция задержала незаконно проникшего в Украину российского "вора в законе" по кличке "Камо Московский"

10:14 09.01.2020
В Борисполе неизвестные ранили стрелой из арбалета женщину, полиция разыскивает злоумышленников

В Борисполе неизвестные ранили стрелой из арбалета женщину, полиция разыскивает злоумышленников

07:12 09.01.2020
В Сумской области произошло ДТП, в котором погибла 9-летняя девочка, полиция расследует причины аварии

В Сумской области произошло ДТП, в котором погибла 9-летняя девочка, полиция расследует причины аварии

01:11 09.01.2020
В МВД объяснили роль полиции в расследовании авиакатастрофы в Иране

В МВД объяснили роль полиции в расследовании авиакатастрофы в Иране

19:51 08.01.2020
В Украине от осложнений гриппа умерла 55-летняя женщина

В Украине от осложнений гриппа умерла 55-летняя женщина

19:11 08.01.2020
Полиция открыла дело в отношении владельца мини-зоопарка в Киевской области, который оставил животных без пищи

Полиция открыла дело в отношении владельца мини-зоопарка в Киевской области, который оставил животных без пищи

11:36 08.01.2020
Полиция задержала мужчину, "заминировавшего" Одесский аэропорт

Полиция задержала мужчину, "заминировавшего" Одесский аэропорт

10:07 08.01.2020
Одесский аэропорт, горсовет и управление СБУ проверяют на наличие взрывчатки

Одесский аэропорт, горсовет и управление СБУ проверяют на наличие взрывчатки

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

США готовы предложить помощь Украине в расследовании авиакатастрофы в Тегеране

Секретарь СНБО Украины обсудил с послами Канады, Великобритании и Швеции расследование причин крушения самолета "МАУ" в Иране

Зеленский и Пристайко встретились с представителями США в Киеве и получили важные данные по авиакатастрофе в Тегеране

Офис генпрокурора просит канадскую сторону предоставить имеющуюся у них информацию по катастрофе украинского самолета в Иране

Версия о попадании в украинский самолет в Иране ракеты не исключается, но в настоящее время не подтверждена

ПОСЛЕДНЕЕ

СБУ вывела из ОРДО свидетеля вооруженной агрессии РФ в Украине

Авиационные власти Армении опровергают сообщения о планах открыть регулярные рейсы Ереван-Симферополь

Иранские власти уже зачистили от обломков все место крушения украинского самолета

Трое украинских военных пострадали в результате взрыва беспилотника боевиков на Донбассе в четверг

США готовы предложить помощь Украине в расследовании авиакатастрофы в Тегеране

"Украэрорух" получил сертификат по подготовке авиадиспетчеров по новым правилам

Суд Швейцарии обязал РФ выплатить более $80 млн украинским компаниям за убытки после аннексии Крыма

В ходе конфликта в Алексеевской колонии к 22 осужденным были применены дубинки и наручники

Катастрофа украинского самолета в Иране не должны быть политизирована

Кабмин повысил оклад генпрокурора почти до 94 тыс грн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА