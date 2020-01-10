СБУ вывела из ОРДО свидетеля вооруженной агрессии РФ в Украине

Контрразведка Службы безопасности Украины в результате спецоперации в Днепропетровской области вывела на подконтрольную украинской власти территорию свидетеля вооруженной агрессии РФ в Украине.

"Оперативники управления спецслужбы в Днепропетровской области установили, что в 2015 году из-за материальных трудностей житель Ясиноватского района Донецкой области вступил в батальон так называемой "100-й отдельной мотострелковой бригады 1 армейского корпуса ДНР". Он обеспечивал физическую охрану штаба незаконного вооруженного формирования, расположенного на территории одной из бывших воинских частей ВСУ в Донецке", - сообщает пресс-центр СБУ в пятницу.

Так, за свою "службу" мужчина получал заработную плату в размере 15 тыс. российских рублей. Однако позже бывший боевик захотел покинуть временно оккупированную территорию и предоставил украинским правоохранителям свидетельства о преступной деятельности оккупантов на территории Украины и наличии российской военной техники.

Сотрудники СБУ провели проверку и установили, что гражданин Украины не принимал непосредственного участия в боевых действиях и не совершил других тяжких преступлений.

Учитывая указанный факт и предоставленные следствию важные доказательства вооруженной агрессии РФ в Украине, решением суда он освобожден от уголовной ответственности по ч.2 ст.258-3 Уголовного кодекса Украины.