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16:42 10.01.2020

Авиационные власти Армении опровергают сообщения о планах открыть регулярные рейсы Ереван-Симферополь

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Авиационные власти Армении опровергают сообщения о планах открыть регулярные рейсы Ереван-Симферополь

Комитет гражданской авиации (КГА) Армении опроверг сообщения о том, что планируется открытие регулярных авиарейсов между Симферополем и Ереваном.

Ранее ряд СМИ сообщили со ссылкой на главу комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту Алексея Черняка о том, что авиакомпания "Икар" получила соответствующие разрешение на осуществление рейсов Симферополь-Ереван.

"Каких-либо обсуждений с авиакомпаний не было, каких-либо заявок на рейсы (Ереван-Симферополь - ИФ) не было. Так что, говорить об авиарейсах излишне", - сказали "Интерфаксу" в КГА Армении.

Между тем, в пятницу стало известно, что министерство транспорта РФ направило письмо в министерство иностранных дел России с просьбой рассмотреть возможность открытия авиарейсов между Крымом и Арменией.

"Минтранс России направил письмо в МИД России с просьбой рассмотреть данный вопрос и в случае принятия положительного решения направить ноту в Армению", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства транспорта РФ.

Официальные международные рейсы не осуществляются в Крым с 2014 года. Это связано с санкциями, введенными после вхождения полуострова в состав РФ. Аэропорт "Симферополь" обслуживает сейчас рейсы только внутри России.

Теги: #рейс #рф #армения #крым #ереван #симферополь
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