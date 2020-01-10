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16:28 10.01.2020

Иранские власти уже зачистили от обломков все место крушения украинского самолета

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Иранские власти уже зачистили от обломков все место крушения украинского самолета

Практически все обломки потерпевшего катастрофу в Иране украинского самолета уже собраны и вывезены с места его крушения, сообщил телеканал CBS News.

В пятницу съемочной группе телеканала удалось ненадолго побывать на месте крушения, перед тем как сотрудники службы безопасности вынудили ее покинуть территорию. По данным американских журналистов, на месте крушения осталось очень мало обломков. И вместо спасателей там находились лишь мародеры, копавшиеся в останках.

По словам американских журналистов, на тот момент украинские следователи, прибывшие в Иран, еще даже не посетили место крушения.

Свидетели рассказали журналистам телеканала, что еще в четверг грузовики увезли большую часть останков самолета, в том числе крупные части фюзеляжа и его носовую часть. При этом, как отмечают журналисты, иранские власти не сообщают, куда они вывезены.

Американские журналисты рассказали, что территория крушения самолета очень большая и им удалось осмотреть только часть ее. По словам свидетелей, вывоз крупных частей самолета и тел погибших начался сразу в день катастрофы.

Как сообщалось, пассажирский самолет Boeing 737-800, авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли.

Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, по 3 - ФРГ и Великобритании.

Власти ряда западных стран заявили, что по их данным, вероятно, самолет был сбит иранскими военными. При этом изначально сообщалось о возможном попадании только одной ракеты класса "земля-воздух". В Тегеране отвергают такие обвинения.

Теги: #мау #иран #авиакатастрофа
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