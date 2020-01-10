США готовы предложить помощь Украине в расследовании авиакатастрофы в Тегеране

Государственный секретарь США Майк Помпео в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским отметил готовность США предложить помощь и поддержку в проведении расследования катастрофы украинского самолета в Тегеране.

"Поговорил с президентом Украины Зеленским, чтобы выразить мои глубочайшие соболезнования в связи с гибелью людей в результате трагического крушения рейса 752 "Украинских международных авиалиний". Мы - с Украиной и готовы предложить нашу поддержку и помощь в проводимом расследовании", - написал он в своем Twitter в пятницу.