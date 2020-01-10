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15:39 10.01.2020

"Украэрорух" получил сертификат по подготовке авиадиспетчеров по новым правилам

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"Украэрорух" получил сертификат по подготовке авиадиспетчеров по новым правилам

Государственное предприятие обслуживания воздушного движения Украины ("Украэрорух") получило сертификат, позволяющий осуществлять подготовку авиадиспетчеров по новым авиационным правилам, говорится в сообщении на сайте Министерства инфраструктуры.

Сертификат организации по подготовке диспетчеров управления воздушным движением UA.ATCO.TO.0003 (серийный номер АА № 020492) выдан Государственной авиационной службой Украины 28 декабря 2019 года.

Согласно релизу, сертификат является подтверждением высокого профессионального уровня подготовки специалистов "Украэроруха" и важным элементом обеспечения безопасности полетов.

В министерстве также отметили, что в течение 2019 года комиссии Госавиаслужбы проверяли условия организации, осуществления и обеспечения профессиональной подготовки диспетчеров управления воздушным движением во всех региональных структурных подразделениях и учебно-сертификационном центре "Украэроруха".

"Украэрорух" создан в 1992 году. Предоставляет полный спектр услуг по аэронавигационному обслуживанию: обслуживание воздушного движения, организация потоков воздушного движения, организация и менеджмент воздушного пространства, радиотехническое обеспечение связи, навигации и наблюдения, обеспечение метеорологической и аэронавигационной информацией всех видов полетов. Зона ответственности "Украэроруха" охватывает пять районов полетной информации общей площадью 774,569 тыс. кв. км.

Теги: #авиадиспетчеры #сертификат #украэрорух
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