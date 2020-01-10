В ходе конфликта в Алексеевской колонии к 22 осужденным были применены дубинки и наручники

Представитель омбудсмена в восточных областях Сергей Красноперов, ведущий специалист отдела регионального представительства в восточных областях Андрей Бохвалов, представитель общественности Константин Ключарев и Константин Алтухов посетили Алексеевскую исправительную колонию № 25 (Харьков), чтобы изучить ситуацию, сложившуюся в результате конфликта между администрацией колонии и осужденными.

"Во время мониторингового визита было выявлено, что к 22-м осужденным были применены специальные средства и меры физического воздействия, а именно - резиновые дубинки и наручники. После указанных действий работниками медицинской части № 25 было проведено медицинское освидетельствование и предоставлена при необходимости медицинская помощь пострадавшим", - сообщает пресс-служба уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

Согласно записи в журнале учета, у заключенных зафиксированы ссадины и синяки, характерные после применения наручников.

Осужденные пообщались с представителями омбудсмена и подали жалобы на неправомерное применение силы и специальных средств, унижение чести и достоинства, давление со стороны администрации.

Представители омбудсмена также опросили работников колонии, получили документы и объяснения.

"В действиях работников колонии усматриваются проявления затягивания времени и промедления с предоставлением документов по требованию представителя уполномоченного. С некоторыми документами ознакомиться так и не удалось. Администрация заведения заверила, что истребованные документы будут предоставлены в ближайшее время" - говорится в сообщении.

По результатам рассмотрения материалов будет составлена докладная записку на имя уполномоченного Верховной Рады по правам человека и письма реагирования в соответствующие органы.

Ситуация находится на личном контроле омбудсмена.

Как сообщалось, 8 января в Алексеевской колонии был введен режим особых условий. Администрация объяснила это групповым неповиновением заключенных и имеющейся оперативной информацией о готовящейся ими дестабилизации в учреждении.