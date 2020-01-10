Катастрофа украинского самолета в Иране не должны быть политизирована

Политизация катастрофы самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране недопустима, заявила народный депутат фракции "Европейская солидарность" Ирина Фриз.

"Мне не нравится, что происходит политизация этой трагедии. Украина должна настаивать на образовании международной комиссии, в которою будут включены украинские представители. Мы субъекты этого процесса. Наш самолет потерпел катастрофу и мы имеем право знать все, что происходит и делается следственной комиссией", - цитирует нардепа пресс-служба партии.

Фриз напомнила, что Иран практически сразу заявил, что причина в технических проблемах самолета, но позже эта информация была опровергнута. Затем Иран сообщил о повреждении черных ящиков и невозможности расшифровать.

"Не исключено, что командир экипажа подавал сигналы "SOS" после того, как самолету, с моей точки зрения, был причинен внешний ущерб. На фото видно, что повреждения крыльев и корпуса самолета почти тождественны тому, что мы видели на снимках с MH17. Только размеры этих повреждений меньше, но это должны говорить эксперты", - подчеркнула она.

"Представители Ирана заявили о том, что они готовы передать черные ящики какой-то другой стороне, меня это тоже смущает. Потому что другая сторона, которая имеет возможность расшифровать черные ящики, может быть любая, например, Россия. Мы должны настаивать на создании международной комиссии с участием США, Канады, Швеции и Украины. Мы имеем право знать обо всем, что произошло с нашим самолетом", - добавила нардеп.