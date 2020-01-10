В селе под городом Ривне жители перекрыли дорогу, протестуя против строительства деревообрабатывающего завода в соседнем селе Городок

Движение на автодороге "Устилуг-Луцк-Ривне" частично ограничено из-за акции протеста в селе Обаров (Ривненский р-н, Ривненской обл.) против строительства завода в селе Городок, сообщила полиция Ривненской области на странице в Facebook.

По данным правоохранителей, акция началась в 13:00 в пятницу и проходит мирно. "Почти 150 участников акции непрерывно двигаются по пешеходному переходу. По результатам переговоров полицейские убедили, чтобы они периодически освобождали проезжую часть и пропускали транспортные средства", - говорится в сообщении.

Правоохранители объявили протестующим о недопущении правонарушений и уголовной ответственности за перекрытие транспортных коммуникаций. В полиции отметили, что по результатам жалоб от водителей будет решаться вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст.279 (блокирование транспортных коммуникаций) Уголовного кодекса Украины.

Патрульные полицейские обеспечивают безопасность и регулируют дорожное движение. Сейчас предусмотрена возможность объезда заблокированного участка дороги через село Карпиловка, говорится в сообщении.

Публичную безопасность и порядок обеспечивают полицейские блока превенции, полиции диалога и патрульные, также на место происшествия выехали заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Ривненской области Руслан Стрельбицкий и руководитель Ривненского районного отделения полиции Роман Штебе.

По данным СМИ, летом в с.Городок было анонсировано строительство деревообрабатывающего завода на месте закрытых литейного завода и Ривненского завода тракторных агрегатов (РЗТА), велся демонтаж старых производственных сооружений. Деревообрабатывающий завод, который, как ожидается, будет заниматься производством древесно-стружечных плит, строит международная компания Kronospan, уже построившая аналогичный завод в соседней Волынской области. Выпуск первой продукции запланирован на 2021 год. На заводе планируется создание 2 тысяч рабочих мест.

В то же время жители Городка утверждают, что Kronospan дал неверный прогноз загрязнения воздуха. 258 человек села подписались под обращением к депутатам Ривненского горсовета помочь остановить строительство завода.

Как сообщалось, в июне 2019 года Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) организовал синдицированный кредит на сумму EUR116 млн для производителя листовых материалов на основании древесины "Кроноспан Укр" (Нововолынск Волынской обл.) на строительство нового завода в Нововолынске Волынской области. По данным ЕБРР, ожидается, что новое производство продукции с высокой добавленной стоимостью будет способствовать замещению импорта ориентированно-стружечных плит (OSB) и увеличению экспорта из Украины на общий рынок ЕС и в другие страны.

Ранее, в марте 2019 года, ООО "Кроноспан Укр", входящее в группу Kronospan через Kronospan Holdings P.L.C. (Кипр), заявило намерениях приобрести контроль в ООО "Технопривод Инвест Груп" (Ривне), которое арендовало мощности находившегося в процедуре банкротства ПАО "Завод "Технопривод" в с.Городок, выпускавшего гибкие тросовые системы дистанционного управления для автотранспорта и сельхозтехники. Завод "Технопривод" был создан в процессе реструктуризации РЗТА, в 2003 году был преобразован в ПАО.

ООО "Кроноспан УА", дочерняя компания Kronospan Holdings PLC (Кипр) - одно из крупнейших в стране производителей ламинированных и шлифованных ДСП и постформинга, а также поставляет на рынок плиты МДФ, шлифованные и лакированные ХДФ, глянцевые плиты HDD, плиты из ориентированной длинноразмерной стружки (OSB), ламинированные полы, стенные декоры, подоконники, аксессуары и другие виды продукции группы Kronospan.

В январе-сентябре 2018 года выручка компании составила 2,15 млрд грн, чистая прибыль – 314,5 млн грн.

Kronospan создан в Австрии в 1897 году. В настоящее время является ведущим европейским производителем листовых материалов на основе древесины, работает в 21 стране. Общий объем продаж превышает EUR2,7 млрд в год.