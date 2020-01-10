События

14:56 10.01.2020

Харьковчанину, планировавшему убийство экс-командира разведподразделения батальона ВСУ, сообщено о подозрении

2 мин читать
Харьковчанину, планировавшему убийство экс-командира разведподразделения батальона ВСУ, сообщено о подозрении

Прокуратура Харьковской области утвердила сообщение о подозрении 29-летнему харьковчанину, который по заказу спеслужб РФ планировал убийство одного из бывших боевых командиров разведподразделений батальона Вооруженных сил Украины путем подрыва многоэтажного жилого дома, где тот проживал.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, мужчине инкриминируется покушение на заказное умышленное убийство по предварительному сговору группы лиц (ч.3 ст. 15 п.п.11, 12 ч.2 ст.115 УК Украины) и незаконное хранение, ношение и перевозка самодельного взрывного устройства (ч.1 ст.263 УК Украины).

"Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 9 января контрразведчики и следователи СБУ с привлечением бойцов ЦСО "А" задержали экс-бойца Нацгвардии в жилом многоэтажном доме, где он планировал заложить взрывчатку. По оценкам специалистов, мощность взрывного устройства составляла полкилограмма тротила. Оно приводилось в действие с помощью радиосигнала с автомобильной сигнализации.

Из-за повышенной опасности взрывного устройства во время транспортировки, оно было уничтожено во дворе дома без угрозы для жизни людей.

По данным досудебного следствия, во время краткосрочного выезда харьковчанина в Россию кураторы поставили ему задачу убить экс-командира разведподразделения батальона ВСУ, а впоследствии согласовывали его действия согласовывали через мобильный мессенджер. За убийство бывшего командира исполнителю было обещано денежное вознаграждение.

Харьковчанин готовился совершить покушение в многоквартирном жилом доме, где живет экс-командир, заложив самодельное взрывное устройство.

Теги: #всу #прокуратура #харьков
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:22 09.01.2020
Украинский военный ранен на Донбассе в четверг – штаб ООС

Украинский военный ранен на Донбассе в четверг – штаб ООС

15:46 09.01.2020
В Харькове предотвращено убийство одного из бывших боевых командиров разведподразделений батальона ВСУ, – СБУ

В Харькове предотвращено убийство одного из бывших боевых командиров разведподразделений батальона ВСУ, – СБУ

12:56 09.01.2020
Рябошапка сменил группы прокуроров в расследованиях преступлений в оборонном секторе

Рябошапка сменил группы прокуроров в расследованиях преступлений в оборонном секторе

00:06 09.01.2020
В Харькове в Алексеевской колонии осужденные проявили групповое неповиновение, введен режим особых условий

В Харькове в Алексеевской колонии осужденные проявили групповое неповиновение, введен режим особых условий

11:49 08.01.2020
Чиновника филиала "Волыньторф" подозревают в служебной халатности, причинившей государству ущерб на на 1,9 млн грн

Чиновника филиала "Волыньторф" подозревают в служебной халатности, причинившей государству ущерб на на 1,9 млн грн

14:51 06.01.2020
Задержанных по подозрению в убийстве на Подоле в Киеве двух девушек доставят из Одессы обратно в столицу – прокуратура

Задержанных по подозрению в убийстве на Подоле в Киеве двух девушек доставят из Одессы обратно в столицу – прокуратура

14:14 05.01.2020
На Донбассе на мине подорвался грузовик, погиб украинский военный

На Донбассе на мине подорвался грузовик, погиб украинский военный

20:45 04.01.2020
Имущество "Металлиста" передано в госсобственность

Имущество "Металлиста" передано в госсобственность

15:09 04.01.2020
Сильно выпивший харьковчанин "заминировал" жилой дом - полиция

Сильно выпивший харьковчанин "заминировал" жилой дом - полиция

13:19 04.01.2020
В Карпатах прошли испытания военного самолета Ил-76МД

В Карпатах прошли испытания военного самолета Ил-76МД

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

США готовы предложить помощь Украине в расследовании авиакатастрофы в Тегеране

Секретарь СНБО Украины обсудил с послами Канады, Великобритании и Швеции расследование причин крушения самолета "МАУ" в Иране

Зеленский и Пристайко встретились с представителями США в Киеве и получили важные данные по авиакатастрофе в Тегеране

Офис генпрокурора просит канадскую сторону предоставить имеющуюся у них информацию по катастрофе украинского самолета в Иране

Версия о попадании в украинский самолет в Иране ракеты не исключается, но в настоящее время не подтверждена

ПОСЛЕДНЕЕ

США готовы предложить помощь Украине в расследовании авиакатастрофы в Тегеране

"Украэрорух" получил сертификат по подготовке авиадиспетчеров по новым правилам

Суд Швейцарии обязал РФ выплатить более $80 млн украинским компаниям за убытки после аннексии Крыма

В ходе конфликта в Алексеевской колонии к 22 осужденным были применены дубинки и наручники

Катастрофа украинского самолета в Иране не должны быть политизирована

Кабмин повысил оклад генпрокурора почти до 94 тыс грн

В селе под городом Ривне жители перекрыли дорогу, протестуя против строительства деревообрабатывающего завода в соседнем селе Городок

В Нью-Йорке пришлось вывести из эксплуатации 298 новых вагонов метро

Секретарь СНБО Украины обсудил с послами Канады, Великобритании и Швеции расследование причин крушения самолета "МАУ" в Иране

Госпогранслужба Украины задержала боевика, охранявшего сбитый самолет рейса МН17

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА