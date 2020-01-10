Харьковчанину, планировавшему убийство экс-командира разведподразделения батальона ВСУ, сообщено о подозрении

Прокуратура Харьковской области утвердила сообщение о подозрении 29-летнему харьковчанину, который по заказу спеслужб РФ планировал убийство одного из бывших боевых командиров разведподразделений батальона Вооруженных сил Украины путем подрыва многоэтажного жилого дома, где тот проживал.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, мужчине инкриминируется покушение на заказное умышленное убийство по предварительному сговору группы лиц (ч.3 ст. 15 п.п.11, 12 ч.2 ст.115 УК Украины) и незаконное хранение, ношение и перевозка самодельного взрывного устройства (ч.1 ст.263 УК Украины).

"Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 9 января контрразведчики и следователи СБУ с привлечением бойцов ЦСО "А" задержали экс-бойца Нацгвардии в жилом многоэтажном доме, где он планировал заложить взрывчатку. По оценкам специалистов, мощность взрывного устройства составляла полкилограмма тротила. Оно приводилось в действие с помощью радиосигнала с автомобильной сигнализации.

Из-за повышенной опасности взрывного устройства во время транспортировки, оно было уничтожено во дворе дома без угрозы для жизни людей.

По данным досудебного следствия, во время краткосрочного выезда харьковчанина в Россию кураторы поставили ему задачу убить экс-командира разведподразделения батальона ВСУ, а впоследствии согласовывали его действия согласовывали через мобильный мессенджер. За убийство бывшего командира исполнителю было обещано денежное вознаграждение.

Харьковчанин готовился совершить покушение в многоквартирном жилом доме, где живет экс-командир, заложив самодельное взрывное устройство.