Секретарь СНБО Украины обсудил с послами Канады, Великобритании и Швеции расследование причин крушения самолета "МАУ" в Иране

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов обсудил с послами Канады, Великобритании и Швеции ход расследования причин крушения украинского лайнера Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" в Иране.

"Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов провел встречу с Чрезвычайными и Полномочными Послами Канады в Украине Ларисой Галадзой, Великобритании - Мелиндой Симмонс и Королевства Швеция - Тобиасом Тибергом. Во время встречи стороны обсудили актуальную ситуацию о ходе расследования катастрофы самолета Boeing 737 рейса PS 752 в Иране", - говорится в сообщении на сайте СНБО в пятницу.

Данилов заверил, что группа украинских экспертов активно работает на месте крушения самолета в Иране, и СНБО Украины каждый час получает оперативные отчеты.

"Наша главная задача - разобраться, почему это произошло", - отметил он.

В свою очередь послы Канады, Великобритании и Швеции выразили соболезнования в связи с катастрофой и заверили в готовности оказывать Украине всю необходимую помощь в ходе расследования.