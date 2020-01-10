Процент украинцев, не переживших ни одного стресса в минувшем году, впервые превысил показатель 2013 года

50% украинцев в течение 2019 года пережили стрессовую ситуацию, а количество тех, кто не пережил ни одной стрессовой ситуации, увеличилось до 49% и впервые за время российско-украинского военного конфликта превысило соответствующий показатель 2013 года, когда он составил 48%.

Об этом свидетельствует опрос общественного мнения, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) 1-12 декабря и результаты которого были обнародованы на сайте института в пятницу.

Согласно исследованию, количество переживших стрессовую ситуацию несущественно снизилось по сравнению с 2018 годом (с 52%), при этом наблюдается увеличение доли респондентов, переживших тяжелую болезнь близких (с 9 до 13%), а также возросла доля переживших тяжелую болезнь или операцию (с 7-12% в прошлые годы до 15%). В то же время, в 2019 году значительно уменьшилась доля тех, кому пришлось оказаться без средств к существованию, чувствовать свою беспомощность, потерять веру в собственные силы или переживать другие (не указанные в анкете) стрессовые ситуации.

Смерть близких пережили 9% опрошенных, так же, как и в 2018 году. Потеряли работу и стали вынужденно безработными 6% опрошенных против 5% в 2018 году. Потеряли веру в людей, столкнулись с подлостью 6% опрошенных против 8% в 2018 году. Чувствовали свою беспомощность 5% респондентов, что на 5 процентных пунктов меньше, чем в 2018 году.

В КМИС называют интегральным показателем, характеризующим общий уровень стрессов в обществе, процент тех, кто не переживал никаких стрессовых ситуаций. В 2013 году 48% опрошенных не переживали никаких стрессовых ситуаций, в 2014 и 2015 стресс не переживали лишь 35% и 34% населения соответственно. В 2016 и 2017 ситуация улучшалась (до 42%), но в 2018 вновь снизилась до уровня 2016 года. Однако в 2019 году этот показатель снова пошел вверх, увеличившись с 38% до 49%.

В результатах исследования, в частности, отмечается, что меньше стрессов переживала молодежь, с возрастом уровень стрессов увеличивался. В возрастной категории 18-29 лет стрессы в течение 2019 года переживали 35%, в категории 30-39 лет - 44%, в категории 40-49 лет - 51%, в категории 50-69 лет - 56%, а в категории старше 70 лет - 61%.

Среди мужчин стрессовую ситуацию пережили 46% опрошенных, а среди женщин - 52%. Женщины несколько чаще переживали тяжелую болезнь близких (15% против 11% у мужчин), чувствовали собственную беспомощность (7% против 4%), оказывались без средств к существованию (4% против 2%), а также чаще переживали какие-то другие стрессовые ситуации (10% против 7%). При этом в КМИС отметили, что это отчасти связано с большой продолжительностью жизни женщин, поскольку возрастная группа старше 70 лет, которая больше всего подвержена стрессам, состоит из женщин на 70%, мужчин в ней только 30%.

Сельское население в 2019 году чаще переживало стрессовые ситуации (54% против 48% у жителей городов). Сельские жители чаще, чем городские, переживали сами болезни или операции (18% против 14%), тяжелой болезни близких (17% против 12%), смерть близких (11% против 9%), другие стрессовые ситуации (11% против 8%). Жители городов сравнительно чаще переживали такие стрессы, как потерять веру в людей, сталкиваться с подлостью (7% против 4% у жителей села) и пострадать от кражи или мошенничества (3% против 1%).

В ходе опроса было опрошено 2 тысячи 43 респондента, проживающих в 110 населенных пунктах всех областей Украины, кроме неподконтрольных территорий, по стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет. Статистическая погрешность с вероятностью 0.95 и при дизайн-эффекте 1.5 не превышает 3.3% для показателей, близких к 50%, 2.8% для показателей, близких к 25%, 2.0% - для показателей, близких к 10%, 1.4% - для показателей, близких к 5%.