Зеленский и Пристайко встретились с представителями США в Киеве и получили важные данные по авиакатастрофе в Тегеране

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявляет о получении руководством Украины важных данных по авиакатастрофе украинского лайнера под Тегераном в ходе встречи с руководством посольства США в Украине.

"Вместе с президентом Владимиром Зеленским встретились с представителями США, в частности, с руководителем посольства в Украине Кристиной Квин. Получили важные данные, которые будут обработаны нашими специалистами", - написал Пристайко в своем микроблоге в соцсети Twitter.

По его словам, разговор Зеленского с государственным секретарем США Майком Помпео ожидается в 15:00.