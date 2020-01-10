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13:20 10.01.2020

Зеленский и Пристайко встретились с представителями США в Киеве и получили важные данные по авиакатастрофе в Тегеране

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Зеленский и Пристайко встретились с представителями США в Киеве и получили важные данные по авиакатастрофе в Тегеране

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявляет о получении руководством Украины важных данных по авиакатастрофе украинского лайнера под Тегераном в ходе встречи с руководством посольства США в Украине.

"Вместе с президентом Владимиром Зеленским встретились с представителями США, в частности, с руководителем посольства в Украине Кристиной Квин. Получили важные данные, которые будут обработаны нашими специалистами", - написал Пристайко в своем микроблоге в соцсети Twitter.

По его словам, разговор Зеленского с государственным секретарем США Майком Помпео ожидается в 15:00.

 

Теги: #мау #зеленский #авиакатастрофа #сша #квин #иран #пристайко
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