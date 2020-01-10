Комиссия считает обледенение основной версией крушения Fokker-100 под Алматы

Комиссия по расследованию крушения самолета Bek Air близ Алматы называет обледенение воздушного судна основной версией авиакатастрофы, сказал заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр.

"Таким образом, с учетом изученной метеорологической информации и анализа данных бортового самописца основной версией катастрофы является обледенение воздушного судна", - сказал Скляр на пресс-конференции в Нур-Султане в пятницу.

По данным вице-премьера, всего комиссией в ходе расследования катастрофы было выдвинуто четыре версии крушения самолета.

"Первая - нарушение коммерческой загрузки и центровки воздушного судна, вторая - воздействие внешних факторов, таких как метеоусловия, сдвиг ветра, спутная струя и обледенение, третья - ошибка экипажа в технике пилотирования, четвертая - отказ авиационной техники", - уточнил он.

Самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air сообщением Алматы - Нур-Султан 27 декабря после вылета из аэропорта потерял высоту, пробил бетонное ограждение, столкнулся с двухэтажным строением и упал в районе жилого сектора.

При крушении погибли 12 человек, в том числе командир воздушного судна, пострадали 67 человек, 49 из которых были госпитализированы. Всего на борту самолета находились 93 пассажира и пять членов экипажа.

По факту крушения самолета МВД Казахстана ведет досудебное расследование по статье "Нарушение правил безопасности при эксплуатации транспортного средства" Уголовного кодекса республики.

Премьер-министр Аскар Мамин ранее заявлял, что правительственная комиссия по расследованию причин аварии должна подвести предварительные итоги своей работы к 10 января.