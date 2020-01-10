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12:29 10.01.2020

В Украине прекращена деятельность 911 нелегальных игорных заведений

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В Украине прекращена деятельность 911 нелегальных игорных заведений

В Украине прекращена деятельность 911 нелегальных игорных заведений, сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"По фактам занятия игорным бизнесом начато 437 уголовных производств, в рамках которых при процессуальном руководстве прокуратуры провели почти 1,2 тыс. обысков, изъяли 11,6 тыс. единиц игрового оборудования и компьютерной техники, наличные средства, а также черновые записи", - указывается в сообщении.

Прокуратура продолжает работать над завершением расследований и поддержкой обвинений по этим делам в суде.

Как сообщалось, 20 декабря министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Кабинет министров принял постановление, согласно которому с этого дня все игорные заведения прекращают функционирование.

Министр отметил, что этот вопрос будет регулироваться специальным законом, который рассматривается и будет принят Верховной Радой.

Теги: #игорный_бизнес #генпрокуратура
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